三上悠亞裝潢新家！上節目自爆驚人費用全場傻眼

日本前成人片女星三上悠亞於2025年底正式加盟台灣TPBL職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，雖然實際應援場次僅有6場，仍憑藉超高人氣在台灣掀起旋風。近日她登上日本深夜綜藝節目《有吉QUIZ》分享生活近況，當談及新家裝潢費用時，再度成為話題焦點。

三上悠亞在節目中以平淡語氣透露，新家光是裝潢費就高達2000萬日圓，換算約新台幣408萬至500萬元之間。數字一出，立刻讓現場來賓瞪大眼睛，當場追問：「這確定不是買房子的錢嗎？」對此，她神情淡定回應，強調「真的只是裝潢費」，輕描淡寫的態度反而更讓人震撼。

談到裝潢細節，三上悠亞表示，新家特別訂製了臥室床架，並打造完整的化妝間與更衣空間，同時規劃大量吊掛衣物的設計。她直言，由於工作性質關係，對居住空間的機能性與舒適度要求相當高，寧願一次到位，也不想日後反覆修改。現場來賓聽完忍不住直呼「根本是明星等級規格」。

此外，三上悠亞也分享自己的居住習慣，透露通常會在舊家居住期間同步進行新家裝潢，等工程全部完成後再直接搬入，避免入住後還要忍受施工不便。這種「超前部署」的作法，讓不少人佩服她對生活品質的高度要求。

事實上，三上悠亞的吸金實力並非空穴來風。外界曾盛傳她全盛時期單支作品片酬最高可達1億日圓。她2024年曾上節目分享，首部出道作品的酬勞，足以買下東京市區兩房兩廳的中古屋，日本網友查詢後發現類似條件的房價約1.3億日幣，約台幣2669萬元。

即便如今身分轉變，三上悠亞依舊透過演藝活動、品牌經營與海外工作維持高曝光與高收入。她不僅擁有自己的服飾、美妝品牌，還同時經營YouTube等社群平台，推估年收入至少有2億元日幣，約台幣4600萬元。此次新家裝潢費曝光，再次證明她轉型後市場價值不減，也難怪外界會好奇，她來台發展是否早已讓荷包再度升級。

