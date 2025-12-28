三上悠亞遇強震嚇壞！應援第一天就碰上 IG撂中文報平安

（記者洪承恩／綜合報導）宜蘭外海27日深夜發生芮氏規模7.0強震，全台明顯有感，不僅讓不少民眾從睡夢中驚醒，也嚇壞多名正在台灣活動的外籍啦啦隊成員。其中，日本女星三上悠亞才剛完成來台後的首場應援，地震後立刻在社群平台報平安，引發粉絲關注。

中央氣象署指出，這起地震是繼921大地震與去年4月3日強震後，台灣第三起規模達7以上的地震，北部地區最大震度達4級，全台多地都有明顯搖晃。

圖／三上悠亞來台應援，結果第一天就碰上地震。（翻攝三上悠亞IG）

三上悠亞日前正式加入台灣職籃TPBL福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，27日於台中洲際迷你蛋迎來應援首秀，吸引超過3000名球迷進場，夢想家也以108比98擊敗台北戰神，氣氛熱烈。沒想到來台當天深夜，三上悠亞就遇上強震，嚇得她立刻PO出IG限動，用中文發文表示地震相當可怕，但自己一切平安，也希望大家都能平安無事，貼文讓不少台灣粉絲直呼暖心。

除了三上悠亞，其他外籍啦啦隊成員同樣受到不小驚嚇。韓籍啦啦隊女神李晧禎地震當下正在直播，強烈搖晃讓她瞬間愣住，隨後緊急關掉直播，事後甚至一度被嚇到落淚、難以入睡。富邦悍將啦啦隊「韓籍三本柱」之一李雅英則表示自己雖然有在台灣遇過地震的經驗，但這次仍感到頭暈，提醒大家務必注意安全；另一名成員南珉貞也在社群上連發貼文，直呼地震非常大，情緒相當緊張。

中信兄弟PS女孩的韓籍成員邊荷律則因為當時正在睡覺，較晚才得知消息，醒來後立刻關心粉絲是否平安；相較之下，統一獅UniGirls的日籍成員希美在15樓直播時遇到地震，反應相對冷靜，還和室友一起開門查看狀況，展現鎮定一面。

經歷驚魂一夜後，三上悠亞仍將持續留在台灣應援，28日會再度現身球場替夢想家加油。未來她也預計在2026年1月17日、18日的主場賽事再次登場，消息一出，已讓不少球迷相當期待。

