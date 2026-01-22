三上悠亞遭偷拍！神秘視角照瘋傳 隊長梓梓不忍發聲

夢想家啦啦隊。（圖／TPBL提供）





日本人氣女神三上悠亞宣布加盟職籃夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」後，每場應援皆吸引大批粉絲朝聖。然而近期卻傳出三上悠亞在應援過程中，遭到球迷從一樓視角往二樓拍攝褲底，導致屁股部分不慎曝光。畫面流出後，Formosa Sexy隊長梓梓不忍發聲。

穿浴衣短褲上二樓應援 一樓球迷低角度拍攝致走光

回顧該場應援，Formosa Sexy成員穿著浴衣風格服裝表演，三上悠亞以淺藍色浴衣搭配短褲及白色頭飾亮相。

廣告 廣告

在應援過程中，三上悠亞步上二樓觀眾席帶動氣氛，不料卻遭一樓球迷以低角度「由下往上」拍攝。由於短褲剪裁與拍攝視角問題，導致三上悠亞的屁股蛋不慎曝光，該照片隨後在網路上遭瘋狂轉傳。

照片瘋傳引發不禮貌質疑 隊長梓梓喊話

針對此偷拍事件，許多球迷認為該拍攝視角極不禮貌，在網路上引起熱烈討論。夢想家啦啦隊隊長梓梓隨即跳出來為團員發聲，呼籲球迷應給予啦啦隊尊重。

梓梓表示，請粉絲不要使用這種危險的視角進行拍攝，更不要將相關照片發布到網路上，呼籲大眾共同維護健康的應援環境。

更多東森新聞報導

WBC／鄭宗哲確定可以打經典賽！蔡其昌：已收到大都會同意

WBC／台灣旅外3強投暫離隊！徐若熙報到時間曝光

WBC／又被看沒有？台灣熱身賽打日本二軍引熱議

