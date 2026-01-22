三上悠亞遭偷拍「邪惡視角」！臀部不慎走光 隊長梓梓發聲保護隊友

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

日本女神三上悠亞去年震撼宣布加盟職籃夢想家啦啦隊 Formosa Sexy，讓球迷們相當興奮，更吸引許多粉絲到球場，只為一賭女神的風采。不過，日前卻有粉絲在三上悠亞應援時，從一樓往上拍攝褲底，導致三上悠亞不慎走光，此舉不只引起網友撻伐，身為夢想家啦啦隊 Formosa Sexy隊長的梓梓也嚴正發聲。

三上悠亞去年加盟職籃夢想家啦啦隊 Formosa Sexy。（圖／翻攝IG＠yua_mikami）

三上悠亞在球團舉辦主題活動《夢の戀》中與其他啦啦隊員們一同換上浴衣，而當天穿著水藍色浴衣搭配短褲上場應援的她，甜美又不失性感的模樣，深獲粉絲喜愛。沒想到事後網路上竟然流傳一段「邪惡視角」的偷拍影片，片中可見拍攝者疑似是從一樓往上拍，而當時在二樓應援的三上悠亞正好穿著短褲，導致臀部不慎走光。

對此，夢想家啦啦隊隊長梓梓隨即跳出來保護隊友，表示場上的啦啦隊女孩們都是為了帶動氣氛而努力應援，因此希望大家可以尊重台上的表演者，「不要用這種危險的視角拍攝。」接著，她也呼籲，不要轉發照片及影片。而球迷們見狀也力挺，更希望未來球團可以重視啦啦隊的安全，並擬定相關保護措施。





◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

◎《FTNN新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

