三上悠亞遭球迷公審！白色緊身小可愛「火辣身材」包不住

啦啦隊女神三上悠亞驚艷全場。（圖／索尼影業）





星爵克里斯普瑞特最新動作鉅片《關鍵公敵》，在上週末17日於台中福爾摩沙夢想家主場，迎來震撼全場驚喜跨界合作，被球迷封為「最強外援啦啦隊女神」的日本人氣偶像三上悠亞，坐上電影審判之椅大跳精彩應援舞，一舉一動皆是滿場觀眾的焦點，在台灣擁有超強人氣的三上悠亞，一出場馬上把球場氣氛炒到最高點，重新詮釋《關鍵公敵》中克里斯普瑞特被AI法官審判的緊張場景，意想不到的宣傳手法讓全場幸運的觀眾大呼太精彩了。

日本人氣偶像三上悠亞把球場氣氛炒到最高點。（圖／索尼影業）

由《刺客聯盟》導演提默貝克曼比托夫執導的科幻動作片《關鍵公敵》，網羅星爵克里斯普瑞特，以及《不可能的任務：致命清算》中的冷艷女星蕾貝卡弗格森，展開一場撲朔迷離的謀殺疑案。在不遠的未來，由克里斯普瑞特飾演的重案組警探，因被指控謀殺妻子而被移送AI仁慈法庭，恰巧他正是推動這個審判系統的重要推手，如今他卻被銬在審判椅上，並且必須在90分鐘內向AI法官證明自己的清白。透過AI系統的抽絲剝繭，他逐漸理解到這整起謀殺案的真相，並且面對更致命的巨大威脅。

審判之椅應援舞。（圖／索尼影業）

除了與籃球啦啦隊的夢幻聯動之外，《關鍵公敵》精彩宣傳活動又一波即將在本週五起跑，電影中令罪犯聞風喪膽的AI法庭審判椅將現身台北信義區，在臺虎信義公開審判有醉男女，挑戰向AI法官審證明你的清醒！於活動期間1/23-2/5坐上AI法庭審判椅，並將計時器按下電影上映日02'06，即挑戰成功代表無醉，將結果拍照打卡即可免費兌換電影特調一杯，有醉無醉就等你來證明！《關鍵公敵》1月30日起口碑場，2月6日正式上映。



