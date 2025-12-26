三上悠亞首在台過節！「火辣比基尼」聖誕美照曝光 她甜喊：要待到年底

記者王培驊／綜合報導

三上悠亞在台灣過聖誕節。（圖／翻攝自IG @yua_mikami）

三上悠亞再度展現「寵粉代表」實力，在正式登上台灣職籃應援舞台前夕，搶先於聖誕節檔期送上驚喜福利。她日前無預警在社群平台釋出一組充滿節慶氛圍的比基尼美照，提前向粉絲送上聖誕祝福，也替即將到來的公開應援活動暖身，照片曝光後迅速掀起討論熱潮。

三上悠亞曬出聖誕節寫真影片。（圖／翻攝自IG @yua_mikami）

從畫面中可見，三上悠亞戴著白色毛絨聖誕帽，身穿純白色比基尼與蕾絲內搭，搭配毛絨手套與精緻配件，在聖誕樹前入鏡，整體氛圍宛如冬日雪景般夢幻，既應景又不失性感風格。她對著鏡頭露出甜美中帶點誘惑的表情，視覺衝擊感十足，短時間內就吸引超過萬名粉絲按讚。

廣告 廣告

三上悠亞曬出聖誕節寫真影片。（圖／翻攝自IG @yua_mikami）

照片曝光後，粉絲留言區瞬間湧入祝福聲浪，不少人直呼這組美照根本是「提前收到的聖誕禮物」，也有人用日文祝她聖誕快樂、歡迎來到台灣，還有粉絲忍不住稱讚她實在太可愛、太美，整個留言區洋溢著節日氣氛。

三上悠亞也親自以日文發文分享心情，透露這是她第一次在台灣度過聖誕節，並表示因為工作關係，會一路留在台灣直到年底，同時關心粉絲們都如何度過節日，語氣溫柔又親切。

三上悠亞也將首度在台灣站上籃球應援舞台，為台灣職籃夢想家帶來應援演出。這次選在登場前夕釋出節慶感十足的性感美照，也被外界解讀為貼心寵粉的暖身操作，成功拉高期待值。隨著正式亮相進入倒數，她的一舉一動持續成為話題焦點，明天是否再掀一波討論，也讓外界拭目以待。

更多三立新聞網報導

擠一顆痘竟「半臉癱瘓」！女網紅親揭險毀容經歷 他警告：有死亡三角區

張柏芝躺床送聖誕祝福！1性感動作「私密曲線曝光」 狂被讚：太犯規

大咖男星爆不倫已婚女總裁！訊息曝光「曾嗨喊好想懷孕」 本人怒發聲了

大咖男星前未婚妻遭逮！企業千金「涉毒逃至柬埔寨」 她返國秒被警押回

