三上悠亞首應援在台就遇強震嚇壞！深夜急發限動直呼「好可怕」

娛樂中心／蕭翰弦報導

TPBL例行賽，三上悠亞Formosa Sexy首度在台灣應援初登場。（圖／記者劉彥池攝影）

日本性感人氣女神三上悠亞正式加入台灣職籃TPBL福爾摩沙夢想家「Formosa Sexy」後，昨首度登場迎接3000球迷滿座，最終夢想家爭氣還以108：98擊敗客場台北戰神，她也開心現身「下班路」向球迷揮手致意，不少粉絲早早就等在現場，怎料晚間27日深夜23時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0的強震，稍早三上悠亞也發文直呼「好可怕。」

27日深夜23時05分，台灣東部海域突發芮氏規模7.0強震，讓不少外籍啦啦隊嚇了一跳。三上悠亞也透過Instagram限時動態向粉絲報平安。她在限動中曬出一張近距離拍攝的造型周邊照，畫面中可見她手持以像素風格拼豆製作的「YUA 25」鑰匙圈，白底搭配綠色與灰色字樣，邊緣還串著金屬鑰匙環，細節精緻。

三上悠亞在台首度遇到強震，在社群報平安。（圖／翻攝自IG @yua_mikami）

可見三上悠亞指甲做成透明裸色漸層，點綴水鑽，在燈光下閃閃發亮，整體畫面既可愛又帶點俏皮感。她在貼文上寫下：「剛剛地震好可怕，我一切平安，希望大家都能平安無事！」由於日本也是處於地震帶，三上悠亞似乎比較鎮定，語氣溫柔，也讓粉絲安心不少。

隨著正式加入夢想家應援行列，三上悠亞接下來今28日仍將持續現身球場，替球隊加油打氣。她預計2026年接下來1/17、1/18主場賽事中再次登場，前後的重要對戰，都有機會看到她再度亮相場邊。

