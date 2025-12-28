三上悠亞首應援！「遇強震全中文發文」 直呼：好可怕

日本人氣偶像三上悠亞（Yua Mikami）。（圖／翻攝自三上悠亞 IG）





日本人氣偶像三上悠亞（Yua Mikami）加盟台灣職籃TPBL福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy，昨（27日）首次現身球場邊應援，卻沒想到深夜遇到7.0強震，讓她也在社群直呼：「好可怕！」

日本人氣偶像三上悠亞（Yua Mikami）加盟台灣啦啦隊，首日應援深夜遇強震。（圖／翻攝自三上悠亞 IG）

三上悠亞成為啦啦隊女孩，首先就是為了例行賽主場登場應援，昨日表現亮眼的她，開心在IG限動轉發粉絲們拍攝她熱舞的影片，不過在遇到強震後，也手持以像素風格拼豆製作的「YUA 25」鑰匙圈，用中文寫下：「剛剛地震好可怕，我一切平安，希望大家都能平安無事！」

日本也同台灣位於地震帶，可以看見三上悠亞情緒穩定，報平安同時還不忘祝福大家平安，可以說十分有心。



