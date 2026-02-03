三上悠亞驚呆了！身上「毛髮」竟拍出60.9萬天價

日本人氣偶像三上悠亞（Yua Mikami）的毛髮以300萬日圓（約新台幣60.9萬元）成交。（圖／翻攝自三上悠亞 IG）





日本人氣偶像三上悠亞（Yua Mikami）本月1日在綜藝節目，自爆引退時豪砸1000萬日圓（約新台幣203萬元）購買名錶犒賞自己。此外，更分享曾有鑲嵌她「真實體毛」的限定卡片，竟在拍賣平台以300萬日圓（約新台幣60.9萬元）成交。

根據日媒《nikkansports》報導，三上悠亞於1日受邀出演朝日電視台節目《有吉クイズ》，當被問及擔任成人片女優時的片酬，她表示，「有人真的叮囑我不要談論片酬，希望我保持沉默」，不過隨後她分享自身消費能力及周邊商品的身價時，驚人的數字令現場來賓大吃一驚。

三上悠亞坦言，為了犒賞自己過去的辛勞，以及紀念正式從成人片產業引退，她直言不諱地表示，「我買了一塊價值1000萬日元（約新台幣203萬元）的手錶」，此話一出，她也雙手合十說道，「請原諒我這麼做」。

三上悠亞的毛髮以300萬日元成交

三上悠亞提及，過去曾有廠商推出一款限定卡片，該卡片竟鑲嵌她本人的毛髮，而商品被放在二手市場與拍賣平台上，她透露，該款卡片的起標價原先僅設定在1000日圓（約新台幣203元），但在眾多粉絲與收藏家的激烈競標下，最終竟以高達300萬日圓（約新台幣60.9萬元）的價格成交，她感嘆道，「這讓我意識到我的毛髮也很值錢。」



