三上悠亞「屁股蛋走光」遭拍…網瘋傳！梓梓發聲了

日本人氣女神三上悠亞加入夢想家啦啦隊 Formosa Sexy 後，每次現身球場都成為全場焦點。然而近日她在應援過程中，卻被球迷從一樓看台以低角度拍攝，導致走光畫面在網路瘋傳。啦啦隊隊長梓梓對此呼籲，希望粉絲在朝聖女神的同時，能給予表演者基本的尊重，停止拍攝並傳散這類不禮貌的影像。





三上悠亞「屁股蛋露出」被拍…隊長梓梓出面呼籲：不要用這種危險的視角拍攝

球迷在1樓由下往上拍三上悠亞，導致她的短褲造型不慎外露屁股蛋。（圖／翻攝自IG ＠yua_mikami、Threads）

當天活動由 Formosa Sexy 成員集體換上浴衣進行表演，而根據《TTshow》報導，三上悠亞為了帶動現場氣氛，特別穿著白色小可愛搭配牛仔短褲，外罩一件浴衣移至二樓觀眾席與球迷近距離互動，不料現場部分球迷因位置落差，從一樓以由下往上的仰角進行拍攝，導致三上悠亞在短褲造型下不慎外露屁股蛋。

三上悠亞「屁股蛋露出」被拍…隊長梓梓出面呼籲：不要用這種危險的視角拍攝

三上悠亞穿浴衣的造型，收穫一球迷好評。（圖／翻攝自IG ＠yua_mikami）

根據《ETtoday新聞網》報導，隊長梓梓面對成員遭到偷拍走光一事，選擇站出來保護隊友，她呼籲球迷不要再使用「危險視角」來拍攝啦啦隊成員，更不要將相關影像發布在網路上。表演時，三上悠亞以淺藍色服裝搭配短褲及白色頭飾亮相，展現俏皮可愛的形象。





