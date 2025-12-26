三上悠亞「極致戰袍」冰火兩重天！絕頂視角嗨翻網

娛樂中心／綜合報導

P. LEAGUE+職業籃球隊「福爾摩沙夢想家」啦啦隊Formosa Sexy，迎來「最強外援」三上悠亞（Yua Mikami）。12月27日就是台灣球迷期待已久的三上悠亞加盟台籃夢想家後的首次應援亮相，她日前應景曬出身穿耶誕戰袍出鏡的絕頂視角影片，不畏外頭寒冷低溫，誠意滿滿倒出「流量密碼」，大批台灣粉絲搶先一步大飽眼福。





三上悠亞「台籃夢想家首應援」倒數！突曬片「極樂耶誕戰袍」搶先曝

三上悠亞應景上傳一系列歡度耶誕節的美照。（圖／翻攝「yua_mikami」IG）

在網路擁有超過386.8萬位粉絲追蹤的日本人氣偶像三上悠亞，在正式登上台灣職籃應援舞台前夕，搶先釋出耶誕福利美照。影片可見，她換上兩截式清涼戰袍亮相，極小的布料讓大片雪白無暇美肌和水蛇纖腰全跑出來透氣，下身的蕾絲三角布料短到勉強蓋住危險地帶。

三上悠亞「台籃夢想家首應援」倒數！突曬片「極樂耶誕戰袍」搶先曝

三上悠亞辣穿耶誕戰袍，絕頂視角0遮掩放送。（圖／翻攝「yua_mikami」IG）





只見她雙膝跪地，超低領口完全藏不住起伏曲線，俏麗可愛的妝容，配上性感撩人的魅惑氣息，讓影片曝光不到1天，就狂吸超過4.7萬人朝聖按讚。此外，她日前也發文透露，這是她首次在台灣過耶誕節，且因工作原因會一直留在台灣直到年底。

