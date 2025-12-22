三上悠亞「純肉色比基尼」濕身影片曝！疑「大改」網嗨翻

娛樂中心／綜合報導



前日本AV女優三上悠亞過去累積無數作品，靠著前女團AKB48身分與火辣身材吸引大量死忠粉絲。在2023年8月正式引退後，轉型追求個人事業發展。近期再度掀起話題，則是加入台灣職籃啦啦隊福爾摩沙夢想家。不時會在社群上分享辣照的三上悠亞，近期則分享一組火辣比基尼照，仔細觀察其上圍線條似乎升級，是否有進廠動刀的跡象也引發話題。





三上悠亞2023年引退後，便專注個人事業。（圖／翻攝三上悠亞IG）

三上悠亞日前身穿火辣比基尼，在泳池旁邊拍攝影片。只見她專業地一邊淋浴一邊看向鏡頭，利用蓮蓬頭淋濕身體，後續則進到泳池中，擺出撩人姿勢。片中三上悠亞身材帶著明顯的性感曲線，胸前線條飽滿而集中，在合身的泳裝包覆下隆起，圓潤卻不顯厚重，隨著姿勢變換微微起伏，更添撩人氣息。

三上悠亞近期釋出比基尼影片，引發不少觀看。（圖／翻攝三上悠亞IG）





該影片吸引近200萬人觀看，不少網友留言「她在自拍中閃閃發光」、「好可愛好性感喔」、「我要回去看她之前的作品」、「她總是很漂亮」、「我好愛她」、「看不夠」、「辣妹」。









