三上悠亞「變身花美男」嚇壞粉絲 高顏值帥到男粉急喊：打咩

三上悠亞透露今年聖誕節在台灣度過。（圖／翻攝自IG @yua_mikami）

32歲日本女星三上悠亞以清純甜美的臉蛋、白皙肌膚與傲人曲線聞名，過去曾是暗黑界最具代表性的人氣人物之一。26日，三上悠亞突然在社群平台 X 曬出照片，透露自己使用 AI 軟體生成「男性版」的臉孔。

三上悠亞配文兩個「笑到哭」的表情符號，畫面中可見，她原本標誌性的柔和五官與水汪大眼，被轉換成輪廓分明的花美男形象，短髮俐落、眉眼清秀，帶著中性氣質與少年感，精緻程度讓不少網友驚呼「根本是男團門面」。

三上悠亞用AI軟體變成「男性版」的臉孔，引發粉絲圍觀。（翻攝自X @yua_mikami）

不過，這組照片也意外引發男粉絲集體焦慮，紛紛留言直呼「打咩」（日文「不行、不可以、禁止」），笑稱無法接受女神變成這麼帥的男生，也有粉絲大讚她不論性別都好看，「顏值太犯規」。

廣告 廣告

事實上，AI 變臉風潮近來流行，不少藝人透過趣味方式與粉絲互動。三上悠亞也跟上話題，不僅展現對新科技的接受度，也再次證明她在引退後人氣絲毫未減，從女神到「最萌花美男」，她用一組對比照片成功掀起話題討論，吸引大批粉絲目光。

三上悠亞在30歲宣布引退後，積極轉型經營時尚、品牌與娛樂事業，形象也從性感女神走向多元發展，日前她以夢想家啦啦隊 「Formosa Sexy」成員身分來台亮相，笑容依舊親切，舉手投足散發魅力，吸引大批粉絲關注。25日她在IG 曬出聖誕節甜美穿搭， 親民發文與粉絲互動：「我在台灣的第一個聖誕節，我會在台灣工作到年底，不知道大家都是怎麼過的？」，掀起3.4萬粉絲湧入按讚。

更多中時新聞網報導

SKM MEN’S改寫男性時尚市場

NBA》耶誕鈴聲響 科爾向球隊、格林道歉

Energy平安夜嗨唱捐500萬