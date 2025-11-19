三上悠亞12／27應援秀首登場！本季夢想家班表出爐網炸鍋

三上悠亞應援福爾摩沙夢想家隊主場班表出爐，12月27日將首次登場。（圖／攝自IG@formosasexytw）

日本女神三上悠亞從女優身分引退後，積極在其他領域發展，去（2024）年她曾受邀擔任「一日啦啦隊」，掀起球迷暴動，沒想到10日驚喜宣布加盟職籃「福爾摩沙夢想家」啦啦隊，再次引起熱烈討論。如今三上悠亞的應援班表出爐，將在新賽季中進行6場的主場應援，首次登場時間就在下個月27日。

福爾摩沙夢想家19日正式公開三上悠亞的應援時間，分別為今年12月27日、12月28日，明年1月17日、1月18日、3月25日、3月27，將於主場台中洲際迷你蛋現身。據了解，這6場比賽預計對上戰神、特攻、國王、雲豹、海神隊，勢必將引發搶票熱潮。

以偶像團體身分出道的三上悠亞，一直以來都對表演有熱忱，去年擔任夢想家的一日啦啦隊後，以熱情應援與親切互動掀起轟動，留下深刻印象。而日前正式宣布加盟消息時，三上悠亞表示：「非常期待與台灣的球迷再次見面。去年來到夢想家主場時感受到滿滿的熱情，這次能正式加入 Formosa Sexy，我會努力展現最熱情的應援能量，與大家一起為夢想家加油！」

