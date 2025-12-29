「三上悠亞PK李多慧」更喜歡誰？網一面倒選「她」

娛樂中心／饒婉馨報導

日本國民女神三上悠亞27日首度以台灣職籃啦啦隊「Formosa Sexy」登場應援，備受各界矚目。不過，有一名網友在網路發起提問，大家更喜歡「味全龍的李多慧」還是「夢想家的三上悠亞」，表示自己是偏向三上悠亞，然而網友竟然大多數都選李多慧。





三上悠亞（中）正式成為台灣職籃「Formosa Sexy」的一員，27日首次登場應援，引起大批粉絲轟動。（圖／翻攝自民視新聞）

網友在Threads上發起提問，「味全龍『韓援』啦啦隊成員李多慧、夢想家『日援』啦啦隊成員三上悠亞，大家更喜歡誰？」，且進一步表示「我承認我個人是比較了解三上老師」，掀起大批網友激烈討論。日本女神三上悠亞現年30歲，曾是日本偶像團體「SKE48」成員之一，轉戰暗黑界後迅速走紅，且多次衝上銷售、人氣榜冠軍，被許多人視為日本AV界的指標性人物，不過在她2023年8月正式引退後，便轉型追求個人事業發展，近期正式跨足台灣職籃，讓她再度掀起一波話題。這篇「殘酷二選一」貼文曝光後，多數網友都直言「李多慧在台灣的人氣無庸置疑了！男女通吃欸！」、「三上真的還好，李多慧看她跳舞真的很療癒」、「李多慧，因為她愛台灣」、「這題需要比嗎…當然是多慧」。

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展已超過2年，自信亮麗的外型、大方不做作的個性，深受不少人喜愛。（圖／翻攝自IG @le_dahye）

有人對此幽默坦言，「大家都愛多慧！但對三上悠亞比較『熟悉』」」、「李多慧真的很愛台灣，但我確定半夜我真的很愛看三上悠亞的動作片」、「我都是不花錢在家看她沒穿衣服，然後現在花錢看他穿著衣服」；儘管兩派粉絲各持己見，但整體輿論仍偏向李多慧。畢竟李多慧在台深耕發展已超過兩年，累積了超高人氣與鐵粉支持，親民形象結合火辣身材的鮮明特點，更使她成為各大廠商洽談合作的首選對象。





