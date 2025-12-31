三中案二審仍判無罪 馬英九：希望我是最後一位被司法追殺的政治人物

三中案馬英九二審獲判無罪，蕭旭岑感謝法官秉公審理、還馬英九清白；更痛斥民進黨政府以東廠手法迫害政敵，讓台灣社會持續陷入內耗。（圖：馬英九基金會提供）

前總統馬英九被控在國民黨主席任內涉及「三中案」遭檢方起訴，高院二審今天（31日）判決無罪。「馬英九基金會」執行長、國民黨副主席蕭旭岑表示，感謝法官秉公審理，馬前總統希望他是台灣最後一位被司法追殺的政治人物。（張柏仲報導）

高院二審維持馬英九無罪判決，蕭旭岑說感謝法官秉公審理、還馬英九清白，大家都知道「三中案」民進黨結合媒體、檢調和政治力量追打馬前總統已經接近十年時間，事實證明這樣的手法已經成為台灣的亂源；馬前總統希望他是台灣最後一個遭到如此對待的政治人物；也呼籲台灣社會各界應該站出來，反對民進黨政府用東廠的手法迫害政敵、迫害其他政黨的政治人物。

蕭旭岑說 臺灣必須要向前走，不能讓這樣的政治司法追殺繼續內耗整個台灣社會，這是馬前總統誠懇的呼籲，也希望賴清德總統聽得進去。蕭旭岑說這起案子帶給臺灣社界很深刻的啟發：就連馬英九這樣一個操守清廉、禁得起檢驗的政治人物，都得經歷近十年的折磨，遭受民進黨結合政治、檢調與媒體的一股龐大邪惡勢力迫害。事實上其他政黨的政治人物目前也有人被如此對待，希望司法能秉持公正態度來審理，能夠還給台灣社會的一個清淨的空間。