三中案二審仍無罪 馬英九表欣慰、馬辦批民進黨「東廠」手段迫害

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

前總統馬英九過去擔任國民黨主席時處理黨政軍退出媒體等黨產問題，被控涉低價出脫中視、中影、中廣等三中及舊黨部大樓，遭檢方依違反證交法等罪起訴，一審判決被告馬英九、張哲琛、汪海清等無罪，後經檢方上訴，台灣高等法院今（31）日判決「上訴駁回」，三人仍維持無罪判決。馬英九辦公室表示，馬前總統非常欣慰，也感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白。

前總統馬英九。（圖／資料照）

馬英九辦公室指出，馬在政壇多年，一向清廉自持，無論任何立場的民眾，都肯定他的操守，本案業經台北地方法院、台灣高等法院審判，均證明馬前總統經得起檢驗，也符合國人對馬前總統的認識與信任。

廣告 廣告

馬辦強調，本案由民進黨發動，特定媒體與檢調人員配合追打多年，結果是證明馬英九的清白，沒有一毛錢流入自己口袋。過程中當時的馬主席一再要求一定要合法，也實現國民黨退出媒體的承諾。最重要的是國民黨身為當事人，也不認為利益受損。

馬辦表示，令人遺憾的是。這麼清楚的事情，民進黨卻可以追殺超過10年，浪費司法資源，徒增社會內耗，受到影響與傷害的絕對不只馬英九一人。而看到民進黨依然故我，還在以司法手段整肅追殺政敵，讓人搖頭嘆息。

馬辦呼籲，社會各界應站出來，反對民進黨再用「東廠」手段，迫害政治對手，破壞社會信任。馬前總統希望自己是最後一個被這樣對待的政治人物，更期待台灣社會能展現正直善良的力量，大家一起向前走。

更多FTNN新聞網報導

不只黨內互打還有「姊弟互打」謝衣鳳、謝典林彰化謝家挑戰「府會完全制霸」是高難度豪賭

罷免權利不完整 翁曉玲提修憲：224萬民眾可發動提案罷免總統

解放軍明再繞台軍演 民眾黨批「魯莽行徑」籲中國立即停止

