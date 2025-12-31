三中案二審判無罪 馬英九嘆政治追殺10年告一段落

三中案二審，台灣高等法院維持無罪判決。馬英九嘆稱，卸任10年，終於政治追殺都告一段落。（圖片來源／馬英九臉書）

三中案二審出爐，台灣高等法院今（31）日駁回上訴，維持無罪判決。馬英九欣慰司法還他清白，卸任10年，終於這些政治追殺都告一段落。高檢署則回應說，將研議提起上訴。

馬英九涉三中案，遭檢方依違反證交法等罪起訴，一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，台灣高等法院今天駁回上訴，維持3人無罪判決。

另外衍生一案，為前中影董事長蔡正元涉業務侵占罪部分，高院今天撤銷改判，但仍依業務侵占罪判處蔡正元3年6月徒刑，僅調整沒收金額，其餘上訴駁回。高檢署也研議提起上訴。

回溯三中案起源，是指中視、中影與中廣，依《廣電三法》規定要進行交易，與國民黨出售舊黨部大樓，被控以低價及非常規交易方式，出脫具不當取得爭議黨產，造成國民黨72億餘元損害。

游錫堃、柯建銘出手告發，馬盼最後一位司法追殺政治人物

在2006年11月24日，時任民進黨主席游錫堃與立法院黨團總召柯建銘等人質疑國民黨脫產內幕重重，並出手告發馬英九等人涉嫌背信、侵占。

台北地檢署則於民國107年7月間，依違反證券交易法等罪嫌起訴，指3人犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

前總統馬英九期盼，他是最後一位受到司法追殺的政治人物，但受到傷害的絕對不足他一人。（圖片來源／馬英九臉書）

台北地方法院先是於110年10月27日，以馬英九不具證券交易法的非常規交易或特別背信罪規範身分，且檢方舉證不足證明張哲琛、汪海清有犯證券交易法的非常規交易、特別背信罪的犯意及行為，判決3人無罪。

對於高等法院判決結果，馬英九表示非常欣慰，也感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白，「希望我是最後一位受到司法追殺的政治人物。」

不只他一人，民進黨司法整肅政敵令人搖頭

國民黨副主席蕭旭岑轉述，馬英九稱，這樣浪費司法資源，徒增社會內耗，受到影響與傷害的絕對不只他一人，「而今，看到民進黨依然故我，還在以司法手段整肅追殺政敵，只讓人搖頭嘆息。」

蕭旭岑強調，他當年回到馬英九基金會最重要的念頭，是想要協助馬前總統過「三中」案這一關。因為他不忍心一位一生清廉自持，最乾淨的政治人物，卻遭遇到最不合理，最扭曲的打壓。幸好，台北地方法院與台灣高等法院的判決，讓人重拾對台灣司法的信心。

馬英九辦公室聲明： 對高等法院判決結果，馬前總統辦公室今（31）日表示，馬前總統非常欣慰，也感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白。 馬前總統辦公室指出，馬前總統在政壇多年，一向清廉自持，無論任何立場的民眾，都肯定他的操守，本案業經台北地方法院、台灣高等法院審判，均證明馬前總統經得起檢驗，也符合國人對馬前總統的認識與信任。 馬前總統辦公室強調，本案由民進黨發動，特定媒體與檢調人員配合追打多年，結果是證明馬前總統的清白，沒有一毛錢流入自己口袋。過程中當時的馬主席一再要求一定要合法，也實現國民黨退出媒體的承諾。最重要的是國民黨身為當事人，也不認為利益受損。 馬前總統辦公室表示，令人遺憾的是。這麼清楚的事情，民進黨卻可以追殺超過10年，浪費司法資源，徒增社會內耗，受到影響與傷害的絕對不只馬前總統一人。而看到民進黨依然故我，還在以司法手段整肅追殺政敵，讓人搖頭嘆息。 馬前總統辦公室呼籲，社會各界應站出來，反對民進黨再用「東廠」手段，迫害政治對手，破壞社會信任。馬前總統希望自己是最後一個被這樣對待的政治人物，更期待台灣社會能展現正直善良的力量，大家一起向前走。

