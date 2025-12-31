三中案二審宣判 馬英九、張哲琛、汪海清仍獲判無罪

中國國民黨前主席馬英九等人涉低價出脫三中及舊黨部大樓，遭檢方依違反證交法等罪起訴，一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，檢方提起上訴，台灣高等法院今天判決「上訴駁回」，三人仍維持無罪判決，可上訴。

馬英九、前中投董事長張哲琛與前總經理汪海清被控在三中（中國電視事業股份有限公司、中影與中國廣播股份有限公司）交易及舊黨部大樓案中，以低價及非常規交易方式出脫具不當取得爭議黨產，造成國民黨新台幣72億餘元損害，台北地檢署於民國107年7月間依違反證券交易法等罪嫌起訴。台北地方法院110年10月27日判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪。