三中案二審惟一被判有罪 蔡正元強調：絕不屈服、不讓步

台灣高等法院審理馬英九等人所涉三中案，今（31日）上午作出二審判決，馬英九等人維持一審無罪判決，僅被告蔡正元判決3年6月，並沒收2億3919萬元。對此，蔡正元強調：「我會堅守崗位到最後一天，絕對不會對民進黨有所屈服跟讓步，跟他投降，免談！」

蔡正元在二審三中案判決後發表聲明。（取自蔡正元講座YT）

蔡正元今天在網路節目「中天朋友圈、蔡正元講座」節目裡，主動針對三中案二審判決結果作出回應，強調檢察官偵訊過程，要他咬馬英九賤賣黨產換取無罪，但他堅拒要脅，最後聲明「絕不向民進黨屈服、讓步」。

廣告 廣告

蔡正元表示，「今天早上，台灣高等法院針對三中案作出宣判，判決是維持原判，其中我一審被判3年6個月，二審仍然被判3年6個月。法院判決的理由是說我侵佔公款，侵佔誰的錢呢？說我侵佔一家公司叫『阿波羅公司』的錢，所以要判我3年6個月。」

蔡正元指出，「可是問題來了，『阿波羅公司』的股東是誰？公司股東只有一個人那個人就是蔡正元，就是我。也就是阿波羅公司是完全是我自己出資的、我自己的錢啊！沒有別人的錢！」

蔡正元說，為什麼會說他侵佔阿波羅公司的錢？這是20年前的事情，因為當時啊，馬英九叫他去救黨產，因為黨產賣不掉，而且被民進黨扣押。所以急著要處分黨產，因為當時沒有人敢買啊！他為了挽救黨的財務，沒有辦法，就去把三中裡面的中影買下來。本來他到處去調錢，找了很多人一起來投資，但是等到接手以後發現這裡面被虧空了7億多，銀行貸款30幾億。

蔡正元表示，當時陳水扁在當家，如果知道中影被虧空了，只要叫銀行來抽銀根。 中影公司倒了，那他找人來買，他自己也來買這個中影公司，幫國民黨解決財務困難。 結果有虧空、倒了，那他不是要負所有的責任了嗎？所以他就想辦法到處籌錢，去把7億多的窟窿給補起來。然後他自己扛下7億多的債務，那他當然是自己的「阿波羅公司」來調進調出啊！其中有一筆錢是他付進去的，後來因為買房子所以先拿來付款。最早有人要整他跟馬英九，結果沒起訴，發回再議還是不起訴，兩度不起訴，這是在馬英九時代的事情。

蔡正元指出，到了蔡英文當政的時候。2017年，突然間起訴，因為那時候台北地檢署檢察長叫做邢泰釗，是蔡英文的人。然後七弄八弄，從2017年弄到2021年宣判，法院說被告5個人，只有他一個人有罪，因為他是動用錢的人，這其中還羈押他4個月。

台灣高等法院。（圖／資料畫面）

蔡正元提到，民進黨的檢察官完全不忌諱，幾乎等於是開口講了他只要咬馬英九，他就沒事；為什麼叫他咬馬英九？因為認定馬英九賤賣黨產給他，因此要他這麼說，但他不願意呀！於是他說，這個黨產的價格是他開的，馬英九願賣就賣，不願意就拉倒，價格是他開的，所以沒有所謂賤賣黨產的問題，等於他把這整個事情扛起來。

蔡正元說，從2017年到了2021年，就判他3年6個月，因為他不肯咬馬英九,然後就說他侵佔「阿波羅公司」的錢，但該公司明明是他一人股東，他自己怎麼會侵佔自己的錢？這怎麼說怎麼怪呀！到了二審，檢方的理由還是一樣，宣稱調錢不能自己調動，調錢其實就是借錢。

他表示，最好笑的是說，法院傳訊羅姓借錢的人來問，人家說跟他無關，結果這案子還成立了，這樣也能成立？

蔡正元指出，當然這幾年，有人勸他說不要罵賴清德，不要罵民進黨，因為他有官司在他們手上，他們愛怎麼判就怎麼判。但這不是他的原則，也不是他的個性。 比如說他照常這個策劃彈劾賴清德。他照常在網路上發動連署罷免賴清德，這沒什麼呀！該做事情還是要做。

蔡正元續指，今年4月份，法院要他上電子腳鐐，因為他去大陸20幾次，這也是罪？於是他就心裡有數，這個法官很綠，所以要判他刑，所以他就認了。簡單講，因為是不到5年，所以二審定讞；因為不是重大罪行，二審定讞。

然而，蔡正元強調：「我會堅守崗位到最後一天，絕對不會對民進黨有所屈服跟讓步，跟他投降，免談！」至於本節目不管是不是由其他人來接手，都希望網友繼續支持。

延伸閱讀

三中案纏訟7年 台高院判決馬英九等5人無罪、僅蔡正元有罪

馬英九三中案維持無罪判決！馬辦回應了

馬英九三中案二審今宣判 馬堅稱清白力拚無罪