三中案二審無罪 丁昱仁律師：經得起司法放大鏡檢視

張哲琛的委任律師丁昱仁表示，衷心感謝法官4年來詳盡審理。

高等法院於今（31日）針對國民黨黨產「三中案」二審宣判，裁定駁回檢察官上訴，維持馬英九、張哲琛、汪海清等三人無罪判決。張哲琛的委任律師丁昱仁對此表示，衷心感謝法官4年來詳盡審理，讓事實終究經得起檢視。

丁昱仁律師指出，三中案是20年前處分黨產的交易案，在當時的時空背景下，整個過程皆以合法且合情合理的方式進行。他強調，被告受國民黨及黨營事業託付，始終盡到善良管理人注意義務，絕無非常規交易或背信行為，更無圖謀一己私利。丁律師更直言，本案已在法院「放大鏡」下檢視長達7年，即便將來檢方上訴最高法院，他仍有信心最高法院會維持無罪確定。

二審合議庭在判決理由摘要中指出，各項股權交易均有其合理背景，其中華夏公司及中影股權交易案在簽約前均經過內部評估，並洽請會計師出具合理性意見書，亦經董事會追認，並未違反內控規定，至於處分資產的主因是為配合《廣電法》中有關「黨政軍退出媒體」條款，並非專為特定買家設定特殊條件 。

高院認為，中視案與中影案價格與條件均係經公平談判，且當時並無其他買家競爭，難認有賤賣，至於中廣案，高院認為趙少康為當時出價最高者，而資產未能分割係因後續NCC否准申請，非被告等簽約時所能預見，針對舊黨部大樓案，高院認為該土地用途受限，且國民黨設定應作為公益使用，在無其他買家的情況下採議價出售，符合內部「特殊情形」規範。

合議庭認為，難認被告馬英九、張哲琛有背信行為或主觀犯意，合議庭最後強調，檢察官所提事證不足以證明被告有何非常規交易或背信犯行，因此判決維持原審無罪。

