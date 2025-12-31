三中案二審維持無罪 馬英九：感謝司法公正

（中央社記者劉冠廷台北31日電）前總統馬英九涉三中案，台灣高等法院今天駁回上訴，維持無罪判決，可上訴。馬英九辦公室回應，馬英九非常欣慰，也感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白。

前國民黨主席馬英九涉三中案（中國電視事業股份有限公司、中影、中國廣播股份有限公司），遭檢方依違反證交法等罪起訴，一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，台灣高等法院今天駁回上訴，維持3人無罪判決。高檢署說，將研議上訴。

馬英九辦公室透過新聞稿表示，馬英九在政壇多年，一向清廉自持，無論任何立場的民眾，都肯定他的操守，此案經台北地方法院、台灣高等法院審判，均證明馬英九禁得起檢驗，也符合民眾對馬英九的認識與信任。

廣告 廣告

馬辦強調，此案由民進黨發動，特定媒體與檢調人員配合追打多年，結果證明馬英九的清白，沒有一毛錢流入自己口袋。當時馬英九一再要求一定要合法，也實現國民黨退出媒體的承諾。最重要的是國民黨身為當事人，也不認為利益受損。

馬辦指出，令人遺憾的是，這麼清楚的事情，民進黨卻可以追殺超過10年，浪費司法資源，徒增社會內耗，受到影響與傷害的絕對不只馬英九一人。看到民進黨依然故我，還在以司法手段整肅追殺政敵，讓人搖頭嘆息。

馬辦呼籲，社會各界應站出來，反對民進黨再用「東廠」手段，迫害政治對手，破壞社會信任。馬英九希望自己是最後一個被這樣對待的政治人物，更期待台灣社會能展現正直善良的力量，大家一起向前走。（編輯：萬淑彰、林淑媛）1141231