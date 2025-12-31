三中案二審馬英九仍無罪 趙少康：欲加之罪會有報應

趙少康今到台北地院開庭，提及對三中案二審判決的意見。(記者張文川攝)

〔記者張文川／台北報導〕前總統馬英九等人被控於國民黨「三中(中視、中廣、中影)」與舊中央黨部交易案，涉違反證券交易法特別背信等罪，造成國民黨72億多元損害，一審判馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清均無罪，高等法院今駁回檢方上訴，3人維持無罪，也維持前立委蔡正元3年6月刑；在中廣交易案位居要角的前中廣董事長趙少康，今下午受訪表示，三中案是欲加之罪，沒有一毛錢進馬英九口袋，檢方仍要起訴、上訴，對馬很不公平，「會有報應」。

趙少康於7月26日罷免投票時2度違法亮票被起訴，今到台北地院開庭，他認罪請求判處緩刑，庭訊結束後，他受訪對三中案二審判決表示意見。

趙少康說，特偵組為了三中案傳喚了他好幾次，偵結後地檢署又來吵了，他前前後後去了不止7、8次，他家等於是祖宗八代、銀行帳戶、收入來源都查得一清二楚，這就是明明沒有的莫須有罪名，他覺得政治不應因政治立場而故意入人於罪，這樣非常不好，會有報應，不可以這樣子。

趙少康說，馬英九一毛錢都沒在放在他口袋，講得清清楚楚，檢方還一而再、再而三的起訴、上訴、說他有罪，「這不是欲加之罪是什麼呢？」

趙少康指出，當時因為廣電法規定，馬英九必須在限期內處理掉媒體，他沒有辦法，一定非處理不可，「不處理，你罵他，處理了，你也罵他」，他認為這對馬英九和相關牽涉的人實在很不公平，而且官司拖這麼久，雖然一、二審都判無罪，但過程中、出庭對於身心的折磨，會造成很大的傷害，他希望以後不要再因政治的理由故意入人於罪，這樣非常不好。

