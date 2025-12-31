三中案二審馬英九無罪 高檢署擬上訴

國民黨副主席蕭旭岑表示，「馬前總統二審無罪，我們呼籲檢察官不要再浪費司法資源，也不要再增加社會內耗的成本。我們尊重他的權限，也希望他們要正視社會大眾的期許。」

而對於判決結果，馬前總統辦公室則表示，感謝司法公正，還馬英九清白，並提到民進黨對此追殺超過10年，浪費司法資源，呼籲社會各界應站出來，反對民進黨再用「東廠」手段迫害政治對手。

針對此案，台灣高檢署研議提起上訴，不過依照《速審法》規定，一、二審獲判無罪，除非符合判決所適用的法令牴觸《憲法》等理由，否則檢方上訴將受到拘束。