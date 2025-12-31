三中案二審馬英九等3人仍獲判無罪 高院：檢方證據不足證明有罪

中國國民黨前主席馬英九等人涉低價出脫三中及舊黨部大樓，遭檢方依違反證交法等罪起訴，一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，檢方提起上訴，台灣高等法院今天判決「上訴駁回」，三人仍維持無罪判決，可上訴。高檢署表示，將研議提起上訴。馬英九辦公室回應，馬英九非常欣慰，也感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白。

前中國國民黨主席馬英九（前）等人涉三中案，一審獲判無罪，檢方提起上訴，台灣高等法院31日判決「上訴駁回」，維持無罪判決，可上訴。（中央社資料照）

馬英九、前中投董事長張哲琛與前總經理汪海清被控在三中（中國電視事業股份有限公司、中影與中國廣播股份有限公司）交易及舊黨部大樓案中，以低價及非常規交易方式出脫具不當取得爭議黨產，造成國民黨損害，台北地檢署於民國107年7月間依違反證券交易法等罪嫌起訴馬英九等三人。

台北地方法院一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，台灣高等法院今天駁回上訴，維持三人無罪判決。另外，前中影董事長蔡正元涉業務侵占罪部分，高院今天撤銷改判，但僅調整沒收金額，仍依業務侵占罪判處蔡正元3年6月徒刑，其餘上訴駁回。高檢署研議提起上訴。

三中案部分，高院表示，中投公司於華夏公司股權交易案前，經公司內部評估程序，並洽請會計師就交易價格合理性表示意見，後經董事會追認議案，難認違反當時公開發行公司取得或處分資產處理準則及中投、光華公司內控規定。

高院表示，廣電法要求黨政軍限時退出媒體的條款，是中投、光華公司處分華夏公司的原因，且為求處分媒體事業的效率，中投公司以處分華夏公司股權的方式包裹出售所持有廣播及電視公司，難以認定是專為榮麗公司設定的特殊交易條件。

高院綜合相關證人證述及現存事證，也難認中投公司與榮麗公司間所簽訂華夏公司股權交易契約相關約定（包括不動產找補機制、盡職調查、七日條款，及其他關於保留債務、置換擔保品約定），是不利益中投公司、光華公司的交易。

舊黨部大樓部分，高院認為，依國民黨內控規定，變賣財物應公開招標，但有特殊情形得以議價方式辦理，國民黨未經公開招標而直接與長榮集團議定出售價格，並未違反相關程序。

另外，舊黨部大樓實際出售價格雖低於鑑定價格，但因該大樓坐落的土地使用上受法規限制，而減損其餘買家的購買意願，國民黨於出售條件設定購買者應為公益目的使用，並非全然無據。於此出售條件下，無其他買家存在，國民黨因此以該價格出售舊黨部大樓給張榮發基金會，尚難認定馬英九等三人有背信行為及主觀犯意。

馬英九辦公室透過新聞稿表示，馬英九在政壇多年，一向清廉自持，無論任何立場的民眾都肯定其操守，此案經台北地方法院、台灣高等法院審判，均證明馬英九禁得起檢驗，也符合民眾的認識與信任。

馬辦強調，此案由民進黨發動，特定媒體與檢調人員配合追打多年，結果證明馬英九的清白，沒有一毛錢流入自己口袋。當時馬英九一再要求一定要合法，也實現國民黨退出媒體的承諾。最重要的是國民黨身為當事人，也不認為利益受損。

馬辦指出，令人遺憾的是，這麼清楚的事情，民進黨卻可以追殺超過10年，浪費司法資源，徒增社會內耗，受到影響與傷害的絕對不只馬英九一人。看到民進黨依然故我，還在以司法手段整肅追殺政敵，讓人搖頭嘆息。

馬辦呼籲，社會各界應站出來，反對民進黨再用「東廠」手段，迫害政治對手，破壞社會信任。馬英九希望自己是最後一個被這樣對待的政治人物，更期待台灣社會能展現正直善良的力量，大家一起向前走。

以下是本案偵審大事記：

－民國95年底，前民主進步黨主席游錫堃向台灣高檢署查緝黑金行動中心告發馬英九涉嫌賤售三中（中視、中廣、中影），最高檢察署特別偵查組成立後，由特偵組偵辦。

－103年8月4日，特偵組認定三中案未涉不法，將全案簽結。

－105、106年，民眾及黨產會提出新事證，向台北地檢署告發三中案。

－106年7月17日，台北地檢署重啟調查，首波約談前立委蔡正元夫妻等人，檢察官訊後聲請羈押蔡正元獲准。

－106年10月18日，北檢搜索張哲琛、汪海清等人住處，並約談張、汪到案，訊後請回。

－106年11月9日，北檢搜索中央投資公司等地。

－106年11月29日，北檢首度傳喚馬英九說明，歷時14小時，訊後請回。

－107年4月25日，北檢二度傳喚馬英九說明，馬英九以北檢違反「客觀義務」、「偵查不公開」為由，全程行使緘默權。

－107年4月27日，北檢三度傳喚馬英九說明，馬英九仍行使緘默權。

－107年7月10日，北檢依證券交易法非常規交易、特別背信、刑法背信等罪嫌，起訴馬英九、張哲琛、汪海清、蔡正元、蔡妻洪菱霙、蔡的岳父洪信行等6人。

－110年10月27日，台北地方法院判處馬英九、張哲琛、汪海清、洪菱霙、洪信行無罪；蔡正元被依業務侵占罪有期徒刑3年6月；商業會計法部分被判處6月徒刑，得易科罰金。

－114年12月31日，台灣高等法院對馬英九、張哲琛、汪海清涉案部分駁回上訴；蔡正元涉業務侵占部分，撤銷改判沒收金額，仍判3年6月徒刑，其餘上訴駁回。

（責任主編：莊儱宇）