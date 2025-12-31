三中案二審馬英九等3人仍獲判無罪 高院：檢方證據不足證明有罪
高檢署研議提起上訴 馬英九：感謝司法公正
中國國民黨前主席馬英九等人涉低價出脫三中及舊黨部大樓，遭檢方依違反證交法等罪起訴，一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，檢方提起上訴，台灣高等法院今天判決「上訴駁回」，三人仍維持無罪判決，可上訴。高檢署表示，將研議提起上訴。馬英九辦公室回應，馬英九非常欣慰，也感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白。
馬英九、前中投董事長張哲琛與前總經理汪海清被控在三中（中國電視事業股份有限公司、中影與中國廣播股份有限公司）交易及舊黨部大樓案中，以低價及非常規交易方式出脫具不當取得爭議黨產，造成國民黨損害，台北地檢署於民國107年7月間依違反證券交易法等罪嫌起訴馬英九等三人。
台北地方法院一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，台灣高等法院今天駁回上訴，維持三人無罪判決。另外，前中影董事長蔡正元涉業務侵占罪部分，高院今天撤銷改判，但僅調整沒收金額，仍依業務侵占罪判處蔡正元3年6月徒刑，其餘上訴駁回。高檢署研議提起上訴。
三中案部分，高院表示，中投公司於華夏公司股權交易案前，經公司內部評估程序，並洽請會計師就交易價格合理性表示意見，後經董事會追認議案，難認違反當時公開發行公司取得或處分資產處理準則及中投、光華公司內控規定。
高院表示，廣電法要求黨政軍限時退出媒體的條款，是中投、光華公司處分華夏公司的原因，且為求處分媒體事業的效率，中投公司以處分華夏公司股權的方式包裹出售所持有廣播及電視公司，難以認定是專為榮麗公司設定的特殊交易條件。
高院綜合相關證人證述及現存事證，也難認中投公司與榮麗公司間所簽訂華夏公司股權交易契約相關約定（包括不動產找補機制、盡職調查、七日條款，及其他關於保留債務、置換擔保品約定），是不利益中投公司、光華公司的交易。
舊黨部大樓部分，高院認為，依國民黨內控規定，變賣財物應公開招標，但有特殊情形得以議價方式辦理，國民黨未經公開招標而直接與長榮集團議定出售價格，並未違反相關程序。
另外，舊黨部大樓實際出售價格雖低於鑑定價格，但因該大樓坐落的土地使用上受法規限制，而減損其餘買家的購買意願，國民黨於出售條件設定購買者應為公益目的使用，並非全然無據。於此出售條件下，無其他買家存在，國民黨因此以該價格出售舊黨部大樓給張榮發基金會，尚難認定馬英九等三人有背信行為及主觀犯意。
馬英九辦公室透過新聞稿表示，馬英九在政壇多年，一向清廉自持，無論任何立場的民眾都肯定其操守，此案經台北地方法院、台灣高等法院審判，均證明馬英九禁得起檢驗，也符合民眾的認識與信任。
馬辦強調，此案由民進黨發動，特定媒體與檢調人員配合追打多年，結果證明馬英九的清白，沒有一毛錢流入自己口袋。當時馬英九一再要求一定要合法，也實現國民黨退出媒體的承諾。最重要的是國民黨身為當事人，也不認為利益受損。
馬辦指出，令人遺憾的是，這麼清楚的事情，民進黨卻可以追殺超過10年，浪費司法資源，徒增社會內耗，受到影響與傷害的絕對不只馬英九一人。看到民進黨依然故我，還在以司法手段整肅追殺政敵，讓人搖頭嘆息。
馬辦呼籲，社會各界應站出來，反對民進黨再用「東廠」手段，迫害政治對手，破壞社會信任。馬英九希望自己是最後一個被這樣對待的政治人物，更期待台灣社會能展現正直善良的力量，大家一起向前走。
以下是本案偵審大事記：
－民國95年底，前民主進步黨主席游錫堃向台灣高檢署查緝黑金行動中心告發馬英九涉嫌賤售三中（中視、中廣、中影），最高檢察署特別偵查組成立後，由特偵組偵辦。
－103年8月4日，特偵組認定三中案未涉不法，將全案簽結。
－105、106年，民眾及黨產會提出新事證，向台北地檢署告發三中案。
－106年7月17日，台北地檢署重啟調查，首波約談前立委蔡正元夫妻等人，檢察官訊後聲請羈押蔡正元獲准。
－106年10月18日，北檢搜索張哲琛、汪海清等人住處，並約談張、汪到案，訊後請回。
－106年11月9日，北檢搜索中央投資公司等地。
－106年11月29日，北檢首度傳喚馬英九說明，歷時14小時，訊後請回。
－107年4月25日，北檢二度傳喚馬英九說明，馬英九以北檢違反「客觀義務」、「偵查不公開」為由，全程行使緘默權。
－107年4月27日，北檢三度傳喚馬英九說明，馬英九仍行使緘默權。
－107年7月10日，北檢依證券交易法非常規交易、特別背信、刑法背信等罪嫌，起訴馬英九、張哲琛、汪海清、蔡正元、蔡妻洪菱霙、蔡的岳父洪信行等6人。
－110年10月27日，台北地方法院判處馬英九、張哲琛、汪海清、洪菱霙、洪信行無罪；蔡正元被依業務侵占罪有期徒刑3年6月；商業會計法部分被判處6月徒刑，得易科罰金。
－114年12月31日，台灣高等法院對馬英九、張哲琛、汪海清涉案部分駁回上訴；蔡正元涉業務侵占部分，撤銷改判沒收金額，仍判3年6月徒刑，其餘上訴駁回。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
曹西平睡夢中安詳離世！乾兒子曝「最後交流」生前1隱疾疑為死因
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導資深藝人曹西平29日傳出在睡夢中離世，消息一出震驚演藝圈。乾兒子Jeremy證實噩耗，表示曹西平是在家中被發現已無生命跡象...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
總統：中國軍演非單一事件 威權持續擴張、升高脅迫影響全球
總統賴清德今表示，近日中國在台灣周邊海空域實施軍演，並非單一事件，中國威權持續擴張、升高脅迫，對區域穩定帶來高度不確定風險，也影響全球的航運、貿易與和平，期許國軍將官以更高標準帶領部隊，強化戰備紀律與指揮效能，共同守護國家安全與區域和平。賴清德今主持「中華民國115年1月份將官晉任授階典禮」時致詞表自由時報 ・ 1 小時前 ・ 5
瞞天過海大劫案！德國銀行金庫遭鑽牆撬開 竊賊盜走11億現金珠寶
竊賊利用耶誕節期間，鑽開一家德國零售銀行的金庫，從客戶保險箱盜走至少價值11億台幣的現金和貴重物品。（戚海倫報導） 英國廣播公司BBC報導，有竊賊使用大型鑽頭，撬開了德國西部一家商業街銀行分行的中廣新聞網 ・ 5 小時前 ・ 105
家樂福改名掀論戰 網友：改這名字會被罵翻
統一（1216）集團宣布台灣家樂福要改名字了，網友們開始七嘴八舌的討論新名字要叫什麼比較好？不少網友直推「大統一」，但也有網友說，拜託別叫「大統一」，如果叫「大統一」會被罵翻，一堆人反對，就不會再走進去了。有網友圍著家樂福既有的3個字排列組合，幫忙改名為大家樂、大家福、全家福、家來福、百家樂；更有網自由時報 ・ 2 小時前 ・ 2
曹興誠認了曾與中國小三交往！實情全都說了
[NOWnews今日新聞]聯電創辦人曹興誠於今年2月遭名嘴謝寒冰爆料曾與中國女子交往，流出2人多張私密照片，手上還有愛的刺青，曹興誠當時怒提告謝寒冰涉嫌違反《選罷法》、《個資法》等。而台北地檢署昨（2...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 70
基隆湖海路5噸巨石崩落占據車道 幸未砸中人車 現場圍警戒繩
基隆市湖海路二段今天發生邊坡巨石崩落，一顆重約5噸的巨石從邊坡滾落至車道上，所幸並未砸中人車，無人受傷，現場已圍起警戒繩。基隆市政府工務處表示，獲報後派員前往處理，將使用機具破碎巨石後移除。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前 ・ 2
【2025封關秀】今年股民平均大賺149萬元 扣掉台積電獲利近60萬元
台股今（31）日迎來2025年封關日，在護盤資金挹注下，加權指數一度漲逾300點、衝上29,009.81點，再創歷史新高，終場上漲256.47點，收在28,963.6點，台股總市值攀升至94.36兆元。若以市值成長換算，今年平均每位股民帳面獲利約149.26萬元，若扣除台積電（2330）民賺走的錢，平均股民實際獲利約59.49萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 128
藍白不讓步！堅持總統國會報告再審軍購 民進黨團開嗆了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導總統賴清德遞出未來8年將投入1.25兆的國防特別預算，而政院也將「國防特別條例」送往立法院，但藍白立委堅持要求賴清德赴國會報告，還要求政院依法編列軍人加薪等預算再來商量。對此，民進黨黨團幹事長鍾佳濱今（31）日強調，藍白不是不懂憲法，而是故意裝傻，不斷拿違憲理由要求承諾作為通過審查軍購的條件，這完完全全就是抵制，不用再說太多的藉口。民視 ・ 2 小時前 ・ 135
教育部：提高中小學導師加給、兼任代課教師鐘點費 追溯自9/1生效
教育部今天宣布提高教師待遇措施，包括中小學導師職務加給由每月新台幣3000元調升至4000元、兼任及代課教師鐘點費調增20%，以及增給教師行政工作獎金，追溯自今年9月1日生效。三項政策預計一年經費約43.7億元，由中央、縣市政府各分攤一半，估逾30萬人受惠。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前 ・ 44
除濕機可以一直開嗎？台電曝「３大操作禁忌」，做錯恐起火釀災
北部陰雨綿綿，除濕機成為家家戶戶對抗潮濕的必備家電，然而長時間使用卻暗藏火災風險。一名網友近日分享親身經歷，深夜時分除濕機突然起火，所幸及時發現並撲滅火勢，未造成人員傷亡。事實上，台電也曾公布除濕機使食尚玩家 ・ 5 小時前 ・ 13
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 15 小時前 ・ 248
中職》兄弟公布釋出選手名單 前經典賽國手入列！
中信兄弟宣布，基於球隊長期發展與整體戰力規劃考量，中信兄弟將進行部分陣容調整。在林書逸與馬鋼因生涯規劃離隊後，中信兄弟今天（12月31日）也正式宣布，於合約期滿後不再續約之名單為吳哲源、楊志龍、黃弘毅、黃鈞聲。現年31歲的吳哲源出身選秀第10輪的低順位，曾在2022年繳出11勝1敗、防禦率2.85的自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
2026台北跨年、101煙火、桃園跨年、淡水跨年、新竹跨年、宜蘭跨年…北部跨年活動卡司、時間地點、轉播、煙火一次看
2025-2026年全台跨年晚會陸續公布藝人卡司，台北跨年活動「臺北最High新年城-2026跨年晚會」公布首波藝人卡司，包括Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣OSN以及U:NUS，其他卡司將陸續公布。101跨年、桃園跨年、新竹跨年、新北跨年、宜蘭跨年…等活動資訊尚未公布，更多北部地區跨年活動將持續更新，陪伴民眾一起迎接2026年！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 個月前 ・ 13
昔鬧翻！曹西平逝險成無名屍 三哥罕發聲急返台「情分與關心始終都在」
66歲資深藝人曹西平猝逝，生前與4名手足決裂，曾放話「絕對不會讓姓曹的」拿走他遺產中任何一毛錢。在「前嫂嫂」台語歌后龍千玉協調下，乾兒子Jeremy取得家人授權，處理後事。三哥曹南平罕見聲明回應，強調兄弟一場，情分與關心始終都在。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 93
共軍環台軍演 歐盟英美法德各國反應一覽
（中央社台北31日電）中國解放軍近日在台灣周邊進行大規模軍演和實彈射擊，國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。以下整理歐盟和英美法德等國的回應。中央社 ・ 7 小時前 ・ 361
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 23 小時前 ・ 11
三中案二審》馬英九仍無罪 蔡正元維持判3年6個月、沒收2億3919萬元
高檢署得知判決結果將研議提起上訴前總統馬英九等人在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，被控違反證券交易法特別背信等罪，造成國民黨72億多元損害，台北地院判馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清均無罪，檢方上訴；高等法院今天宣判駁回上訴，3人維持無罪，前立委蔡正元仍判有罪，一樣判自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
超狂！蔡依林大巨蛋「出現3層樓高公牛」 砸9億台幣帶12萬粉嗨3晚
蔡依林30日帶著「PLEASURE」世界巡演唱進大巨蛋，是她出道26年的大巨蛋初體驗，她用五大故事章節，結合六大奇幻華麗場景，一開場就震懾全場，用3層樓高的巨型公牛繞場，宛如一場4萬人慶典，她也實現聽歌會上想把演唱會變成樂園的奇想，共有20隻奇幻混種動物傾巢而出，光這些巨型動物就花費1.7億台幣，而她演唱會總共投入9億台幣，帶著3場12萬粉絲連嗨3晚。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前 ・ 120
曹西平遺產不想分兄弟！律師揭乾兒子逆轉關鍵：可排除特留分
【緯來新聞網】資深藝人曹西平29日晚間猝逝，享壽66歲，讓大批粉絲及好友心痛不已。由於他生前與4個親緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態
大陸解放軍今日宣布將展開「正義使命-2025」演習，綠營趁機開酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。然而據中天政論節目《大新聞大爆卦》所做的網路民調顯示，高達94%網友認為總統賴清德近日受訪稱對岸「幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」，恐才是刺激軍演的主因。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 692