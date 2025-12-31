三中案二審》馬英九仍無罪 蔡正元維持判3年6個月、沒收2億3919萬元

高檢署得知判決結果將研議提起上訴

〔記者楊心慧／台北報導〕前總統馬英九等人在國民黨「三中(中視、中廣、中影)」與舊中央黨部交易案，被控違反證券交易法特別背信等罪，造成國民黨72億多元損害，台北地院判馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清均無罪，檢方上訴；高等法院今天宣判駁回上訴，3人維持無罪，前立委蔡正元仍判有罪，一樣判刑3年6個月，只是犯罪所得原沒收2億8032萬元，改沒收2億3919萬元，但正元妻子洪菱霙增加4113萬元沒收金額。

高檢署得知判決結果後表示，將研議提起上訴。

北檢認為馬英九、張哲琛、汪海清等3人賤售中視、中影、中廣等案，造成中投72億9000多萬元損害，依證交法的特別背信、非常規交易、刑法背信等罪起訴，但一審三人均無罪，檢方上訴。

另外3名被告包含前立委蔡正元、蔡的妻子洪菱霙、岳父洪信行也被起訴，北院認定，蔡正元以國民黨立法委員身分仲介中影股權交易案，利用身為阿波羅負責人機會侵占阿波羅股票出售後款項，掏空阿波羅高達2億8032萬7983元，最終被認定犯罪所得達2.8億元，依業務侵占罪判蔡3年6月徒刑，商業會計法部分判6月徒刑，得易科罰金。

三中案已纏訟7年，高等法院審理3年多以來，馬英九、張哲琛、汪海清均辯稱無罪。高院今年9月5日由高檢署先進行結辯，重砲批評一審判決荒謬，當庭建請高院改判馬等三人有罪。高院9月8日傳喚馬等3人進行言詞辯論，均做無罪答辯。

蔡正元及妻子洪菱霙、岳父洪信行皆主張無罪，於審理程序時全部否認犯罪，並強調一審判決有誤。高院今在上午10時宣判，馬英九、張哲琛、汪海清等三人維持無罪；前立委蔡正元仍判有罪，一樣判刑3年6個月，只是犯罪所得原沒收2億8032萬元，改沒收2億3919萬元，但蔡正元妻子洪菱霙增加4113萬元沒收金額。

