三中案二審 馬英九仍無罪

「三中案」114年12月31日二審宣判，前總統馬英九仍判無罪。（本報資料照片）

備受矚目的前總統馬英九等人被控賤賣黨產的「三中案」，歷經7年訴訟，台灣高等法院114年12月31日二審認定，檢方舉證證據，不足證明馬英九、前中投董事長張哲琛、總經理汪海清等人有非常規交易、特別背信等犯行，維持一審判決，馬等5人仍判無罪；前立委蔡正元，是唯一有罪被告，依違反《商業會計法》判處可易科罰金的6月徒刑、業務侵占罪判刑3年6月，未扣案犯罪所得2億3919萬餘元沒收。全案可上訴。

依高院公布的新聞資料，蔡正元業務侵占罪3年6月徒刑，不能上訴，這部分已判決確定。但違反《商會法》還可上訴三審。

馬英九昨說，謝謝台灣高等法院再次還他清白，謝謝法官公正審理及律師的協助，「希望我是最後一位受到司法追殺的政治人物。」蔡正元則表示，檢察官問訊曾要他「咬馬英九賤賣黨產就沒事」，但他拒絕，因此一、二審都被判有罪。蔡強調會堅守崗位到最後一天，絕對不會對民進黨有所屈服、讓步。

依《速審法》規定，一二審都判無罪，除非有違憲、違背司法院解釋或判例，否則檢方不能上訴三審。台灣高檢署表示，待收到判決後再研議是否上訴。

三中案緣於《廣電法》要求在民國94年12月26日以前，黨政軍須退出媒體經營，馬英九94年上任國民黨主席後，為處理黨產爭議以及國民黨退出媒體經營，委由中投公司出售華夏、中影等股權及舊黨部大樓。

本案衍生檢方起訴指控，蔡正元擔任阿波羅公司董事長及實質負責人，持有中影公司股份，出售後所得價款應歸屬阿波羅公司，但他卻將阿波羅公司帳戶內款項或轉入信託專戶內的款項侵吞，金額共2億8032萬7983元，除其中4113萬元由他的妻子洪菱霙無償取得，其他2億3919萬7983元歸蔡正元實際保有。

一審台北地院判決馬英九、張哲琛、汪海清，蔡正元妻子洪菱霙及岳父洪信行5人無罪，僅蔡正元被依業務侵占罪判刑3年6月，另違反《商會法》的不為記錄致生不實罪判刑6月，可易科罰金。

案經上訴，二審高院認為，檢方所提證據不足以證明犯罪，昨仍判馬英九等5人無罪，但合議庭認為，蔡正元以立委身分仲介中影公司股權交易案，並利用擔任阿波羅公司實際負責人職務之便，利益輸送給自己，掏空公司資產，嚴重侵害阿波羅公司利益，且他犯後否認犯行，經重新計算犯罪所得，改判刑3年6月，沒收犯罪所得2億3919萬餘元；違反《商會法》部分，仍判可易科罰金6月刑。