三中案二審 馬英九.張哲琛無罪 高檢署：研議上訴

台北市 / 楊超丞 趙若評 報導

前總統馬英九涉入「三中案」，檢方指控他在擔任黨主席時，和前中投董事長張哲琛等人賤賣黨產，害國民黨損失72.9億元，法院一審判決馬英九等被告無罪，案件上訴二審後，高院今(31)日判決維持原判，馬英九表示感謝司法還他清白，而被告中唯一一位被判刑的是前立委蔡正元，被認定侵占中影減資款超過2億，法院要求沒收並判處3年6月，蔡正元喊冤說公司本來就是他百分之百持有，哪來侵占，面對二審結果高檢署也將研議上訴。

過去多次被傳喚出庭，因為馬英九，被指控擔任黨主席時賤賣黨產，害國民黨損失72.9億，一審獲判無罪，但檢方不服上訴，案件纏訟多年，如今二審宣判結果出爐。

前總統馬英九(2021年)說：「我對我的清白有信心，我對法庭的公正有期待。」馬英九過去總堅稱自己沒有犯罪，對於中視、中影和中廣交易案，不認為有利益受損，高院判決指出，馬英九和前中投董事長張哲琛、總經理汪海清三人涉嫌違反證交法，二審維持無罪，至於前立委蔡正元涉嫌侵占中影減資款，二審仍遭判3年6月，沒收2.39億元，太太和岳父則維持無罪。

國民黨副主席蕭旭岑說：「馬前總統對高等法院的判決表示欣慰，感謝司法的公正，感謝法官秉公審理還他清白。」二審宣判六名被告皆沒出庭，而身為唯一被判刑的蔡正元，面對判決則喊冤，前立委蔡正元說：「當然欲加之罪何患無辭，他說我侵占阿波羅的錢，問題是阿波羅的股東就我一個啊。」

三中案重啟調查後，纏訟至今已經7年，檢方拿錄音檔等事證，力拚將被告定罪，面對二審結果，高檢署表示將研議上訴。

