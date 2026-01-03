三中案僅蔡正元判3年半定讞 林佳新斷言：更惡劣的還會來

國民黨處分黨產的三中案（中影、中視、中廣）於2025年12月31日二審宣判，被告馬英九等5人維持一審無罪判決，台灣高檢署不服判決，研議提上訴；但前立委蔡正元被判刑3年半定讞，引發關注。最強菜農林佳新直斷「相信我……更惡劣的還會來」。

國民黨處分黨產的三中案，只有前立委蔡正元遭判刑。（取自蔡正元講座YT）

林佳新在臉書發文表示，蔡正元定讞要被關了，罪行是侵佔阿波羅公司的錢，但阿波羅公司只有一個股東就是蔡正元，這個案件本身就是國民黨賣黨產的問題，他能侵吞什麼錢？當然不可能！只是他「坦」（擔）下了一切。

廣告 廣告

林佳新斷言「但相信我…..更惡劣的還會來」。

林佳新認為，尚未收到執行文書，照民進黨的惡劣手法，一定直接派員拘提執行，連讓蔡正元與家人心理準備都沒有就直接速件入監。

網友反應多所聲援，有人認為「台灣的司法也算是演都不演了」、「擔心蔡博士。。。除了年紀大，會不會跟阿北一樣生病不給看醫生？」「當政府要找你麻煩，一人公司的錢挪來挪去也有罪，台灣怎麼變的這麼可怕，司法還能期待公正嗎？」「欲加之罪 何患無辭，這個黨爛到根了」、「順我者昌，逆我者亡 果然」，還有人直言「是我年紀大了精神錯亂嗎？自己用自己獨資公司的錢叫做侵占，，，

這是甚麼道理，，」「當政府要找你麻煩，一人公司的錢挪來挪去也有罪，台灣怎麼變的這麼可怕，司法還能期待公正嗎？」

延伸閱讀

AI不是萬靈丹？陸男「冰箱關不上」問豆包 給錯客服電話險被騙

甄嬛持槍掃射皇上？禁AI魔改經典名著 陸廣電總局出手嚴打

Meta砸百億收購陸AI黑馬Manus 聘創辦人任副總裁