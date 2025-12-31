三中案再獲判無罪 馬辦：各界應站出來反對民進黨用「東廠」手段迫害對手

國民黨前主席馬英九。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨前主席馬英九遭控賤賣中視、中廣、中影股權與舊黨部大樓，一獲判無罪。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，馬仍維持無罪。對此，馬辦上午回應，馬非常欣慰，也感謝司法公正，感謝法官秉公審判還他清白。

馬辦指出，馬英九在政壇多年，一向清廉自持，無論任何立場的民眾，都肯定他的操守，本案業經台北地方法院、台灣高等法院審判，均證明馬前總統經得起檢驗，也符合國人對馬前總統的認識與信任。

馬辦表示，本案由民進黨發動，特定媒體與檢調人員配合追打多年，結果證明馬英九清白，沒一毛錢流入自己口袋；但這麼清楚的事，民進黨卻可以追殺超過10年，浪費司法資源，徒增社會內耗，受影響與傷害的絕不只馬一人。

馬辦批評，看到民進黨依然故我，還在以司法手段整肅追殺政敵，讓人搖頭嘆息；呼籲社會各界應站出來，反對民進黨再用「東廠」手段，迫害政治對手，破壞社會信任。

馬辦表示，馬英九希望自己是最後一個被這樣對待的政治人物，更期待台灣社會能展現正直善良的力量，大家一起向前走。

談到三中案，馬辦指出，過程中當時的馬主席一再要求一定要合法，也實現國民黨退出媒體的承諾，最重要的是國民黨身為當事人，也不認為利益受損。

