三中案判有罪恐將服刑 蔡正元曝心願：擔心台灣孩子上戰場

前國民黨副祕書長、前藍委蔡正元。（資料照／鄭任南攝）

前總統馬英九涉及「三中案」與舊中央黨部大樓交易案，2018年被起訴，2021年一審判馬英九等5人無罪，僅前立委蔡正元有罪，判刑3年6月。今(31日)二審宣判維持一審判決。蔡正元恐將服刑，但他從容表示，希望國民黨能再執政一次，讓台灣的孩子們不用上戰場。

蔡正元今(31日)在《大新聞大爆卦》節目提到，這是20年前的事，當時國民黨面對很大的困難，被抽銀根，連央行前總裁彭淮南都來跟他說：國民黨可能會倒、恐引起金融風暴！看在黨的立場，他就把中影買下來，後來發現裡面有虧空，他就調錢來補，中間當然會有些債務糾紛。他被指控從阿波羅搬錢、涉侵佔，但其實他是2個月湊齊18億救中影，咬著牙。「國民黨退休黨工8億誰出的？我出的！」

蔡正元強調，阿波羅是他一個人的公司、一個股東，但法官綠得不得了，講什麼也沒用。家人怪他：幹嘛整天批評民進黨？但「人生沒有後悔的地方，該做的事還是全力要做！」他人生只有一個政治心願：再看國民黨執政一次！這樣才能保障台灣的安全，國民黨不執政，台灣很危險。旁邊來賓郭正亮、王淺秋都哽咽，王淺秋直呼「蔡博士這時候還在想國民黨的前途！」幫國民黨、馬英九扛了所有的事。

蔡正元重申，「我想的是台灣的前途，國民黨不執政，台灣前途很危險！」只要國民黨執政，台灣就沒有危險，因為國民黨是柔性的；民進黨執政，要他放棄台獨？不可能的事情！「我很了解賴清德！」台獨對賴來講，是一種宗教使命，跟這種人談台灣安全沒有用。

蔡正元直言，看了俄烏戰爭，會覺得我們很幸運，因為北京還忍得住；而兩岸的實力差距，比俄烏差距更大！烏克蘭犧牲了170萬人，我們有必要犧牲這麼大嗎？年輕的孩子，不管他是藍的綠的，我們生養孩子，被找去上戰場，划算嗎？「我擔心的是我們台灣年輕的孩子，有一天上戰場，他會永遠回不來？」不管多愛台灣、多勇猛，也是回不來。「不然這樣好了，你們民進黨『以身作則』給我們看？」

