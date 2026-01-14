三中案唯一有罪的蔡正元何時入獄？ 目前日期尚未定

國民黨前立委蔡正元。資料照。白廷奕攝



前國民黨立委蔡正元因涉「三中案」中侵占阿波羅公司2.8億股款，被依業務侵占罪判刑3年6個月。此案於2025年12月31日經二審駁回上訴，判決確定，蔡正元將面臨入獄服刑。然而，台灣高等檢察署至今只收到確定判決但尚未收到相關卷證，待卷證到案後，將分案並發交台北地檢署執行。

根據檢方調查，蔡正元於擔任阿波羅公司董事長期間，利用該公司作為中影股權交易平台，挪用出售股份所得的2.8億餘元，其中部分款項流向其現任妻子洪菱霙，其餘則侵吞自用。檢方指控蔡正元隱匿信託契約款項，導致財報不實，並依《刑法》業務侵占罪、《商業會計法》等罪名提起公訴。

一審法院判處蔡正元3年6個月有期徒刑，另判沒收不法所得2.8億餘元。洪菱霙及另一名被告洪信行則獲判無罪。二審維持蔡正元有罪判決，但調整沒收金額，其中2億3919萬元由蔡正元承擔，4113萬元由洪菱霙負責。

對此判決，蔡正元於社群媒體發文，重申其無辜，並指控案件受到政治操作。他提到，此案源於2005年國民黨因資金困難而出售黨產的背景，並批評民進黨政府在政治壓力下重啟舊案調查。

蔡正元認為，「在政治陰影之下，司法的天枰有時會傾斜」，只要對比一下民進黨的鄭文燦，「鄭文燦市長貪污的物證人證齊全，被求刑12年，卻只羈押47天，而且不用戴電子腳鐐」，他狠酸，可見民進黨的黨證多麼有用，「但是民進黨不要忽視一件事，人民的眼睛是雪亮的，只有青鳥黑熊是瞎眼動物。」

