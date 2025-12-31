三中案纏訟7年二審判無罪 馬辦：馬英九感謝司法公正

前總統馬英九。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 前總統馬英九涉入的三中案纏訟多年，高等法院今（31日）二審宣布馬英九等人仍無罪。馬前總統辦公室上午發出新聞稿表示，馬英九非常欣慰，也感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白。

馬英九等人被控賤賣中視、中廣、中影股權與舊國民黨部大樓，台北地檢署2018年依證券交易法等罪起訴馬英九等人後，一審除認前立委蔡正元犯刑法業務侵占罪、商業會計法不為記錄致生不實罪外，其餘5人皆無罪。全案再上訴，高等法院經過4年的審理後，台灣高等法院今駁回上訴，馬英九仍維持無罪，但蔡正元二審仍有罪，判刑3年6月。

馬辦表示，馬英九在政壇多年，一向清廉自持，無論任何立場的民眾，都肯定馬英九的操守，本案業經台北地方法院、台灣高等法院審判，均證明馬前總統經得起檢驗，也符合國人對馬前總統的認識與信任。

馬辦強調，本案由民進黨發動，特定媒體與檢調人員配合追打多年，結果是證明馬英九的清白，沒有一毛錢流入自己口袋。過程中，當時的國民黨主席馬英九一再要求一定要合法，也實現國民黨退出媒體的承諾。最重要的是國民黨身為當事人，也不認為利益受損。

馬辦表示，令人遺憾的是，這麼清楚的事情，民進黨卻可以追殺超過10年，浪費司法資源，徒增社會內耗，受到影響與傷害的絕對不只馬英九一人，而看到民進黨依然故我，還在以司法手段整肅追殺政敵，讓人搖頭嘆息。

馬辦表表示，呼籲社會各界應站出來，反對民進黨再用「東廠」手段，迫害政治對手，破壞社會信任。馬英九希望自己是最後一個被這樣對待的政治人物，更期待台灣社會能展現正直善良的力量，大家一起向前走。

