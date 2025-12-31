三中案纏訟7年落幕！高院駁回上訴維持原判 馬英九三中案無罪

前總統馬英九涉及的三中案,台灣高等法院31日二審宣判,駁回檢方上訴,馬英九、前中投董事長張哲琛、總經理汪海清等5人維持無罪,僅前立委蔡正元遭判刑3年6月。因《速審法》規定,馬英九等人幾乎無罪確定。 本案起因於2003年廣電三法修正,規定黨政軍須於2005年12月26日前退出媒體經營。國民黨為配合法規,出售中視、中廣、中影「三中」股權及舊黨部大樓。2006年時任民進黨主席游錫堃批評國民黨「賤賣三中」,告發馬英九等人涉嫌背信、侵占。特偵組經9年偵查後,2014年以「查無不法」簽結。 2016年台北地檢署接獲告發指蔡正元侵吞中影資產,加上不當黨產處理委員會認定交易有疑點,北檢重啟偵查,2018年7月起訴馬英九等6人,指控賤賣三中及舊黨部大樓,讓國民黨損失72億餘元,並建請法院「從重量刑」。 一審台北地院認定,馬英九未曾擔任相關公司董事或管理事務,不具證交法非常規交易、特別背信罪的身分要件,且檢方未能舉證張哲琛、汪海清有違法行為,因此判決5人無罪。僅蔡正元利用中影股權交易機會,侵占阿波羅公司2.8億元股款,用於清償房貸及競選廣告費,遭判刑3年6月。 高院經4年審理後維持原判。馬英九強調從政40年從無違法,「我從來沒有犯罪」。律師辯稱馬英九必須仰賴專業評估,並未指定買家。汪海清則表示中視當時每月虧損8000萬元,「誰接誰倒楣」,認為中投判斷精準。檢方雖指控被告以複雜財務操作賤賣黨產,但法院仍維持無罪判決。

更多品觀點報導

神壇前的政治失態 賴清德的權力邊界在哪裡？

藍白立委赴監察院告發 彈劾卓榮泰拒執行立院決議

