三中案纏訟7年 台高院判決馬英九等5人無罪、僅蔡正元有罪

前總統馬英九、前中投董事長張哲琛、總經理汪海清等人被控於2005年12月廣電法規定的時限前退出媒體經營，賤賣中視、中廣、中影股權與國民黨部舊大樓等黨產，一審判決馬英九等人無罪，僅前立委蔡正元遭判刑3年6月。全案經檢方再上訴，台灣高等法院今早（31日）作出判決，馬英九等人仍無罪，且因「速審法」規定，馬等人幾乎無罪確定；蔡正元則維持有罪判決。

馬英九所涉三中案獲台高院二審判決無罪。（中時林偉信攝）

本案被告包括馬英九、張哲琛、汪海清、蔡正元、蔡的妻子洪菱霙、岳父洪信行。一審台北地方法院認定蔡正元犯罪所得達2.8億元，依業務侵占罪判蔡3年6月徒刑，商業會計法部分判6月徒刑，得易科罰金；馬英九等5人無罪。

廣告 廣告

全案經台北地檢署上訴後，台灣高等法院收案後，於2022年5月13日首度傳喚馬英九出庭。今早10點作出維持一審原判的二審判決。

二審開庭時，馬英九在庭上並未多作陳述，僅說「檢察官上訴無理由，請求法院駁回。」其餘就交給律師陳述。甚至合議庭法官經過幾次開庭後，就諭知馬英九於準備程序結束前可以不用到庭，馬英九就再也不用到庭，直到今年9月間，才因言詞辯論而到庭。

高檢署蒞庭檢察官在最後的辯論庭認為，全案就是馬英九主導，在還沒談清楚合約前就簽約，就是為了規避廣電三法實施後造成的損失，完全是政治考量的簽約，且以馬英九、張哲琛、汪海清等3人拒不認錯，犯後態度不佳，建請高等法院從重量刑。

《刑事妥速審判法》（速審法）的立法目的是為了保障人民享有「迅速審判」的權利，解決刑事案件審理過久的問題，並透過限制羈押次數、限制上訴理由等方式，兼顧審判品質與效率，確保司法公正，保障人權。該法案針對審判延宕、無限期羈押等問題，設計了減輕其刑、限制上訴與羈押期限等具體救濟措施。

馬英九等人二審獲原先一審無罪判決，若依「速審法」相關規定，若能免於上訴，幾乎形同無罪確定。

延伸閱讀

圍台軍演後的省思 學者憂遠火威脅增、台灣之盾有迫切性

解放軍圍台恐成「狼來了」？謝寒冰：若人民麻痺就很危險

圍台軍演緊繃！陸國台辦主任宋濤喊話台商：堅定推動兩岸和平發展