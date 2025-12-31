三中案纏訟7年！馬英九、張哲琛、汪海清二審維持無罪 蔡正元3年6月
前總統馬英九在擔任國民黨主席期間，被控與時任中央投資公司董事長張哲琛、時任總經理汪海清一起賤賣中投持有的中視、中影、中廣（簡稱三中），被訴違反《證券交易法》。全案纏訟迄今7年，一審判馬、張、汪3人無罪，僅前國民黨立委蔡正元涉侵占判3年6月、《商業會計法》判6月。檢辯上訴二審攻防，高院今天判決出爐，馬英九、張哲琛、汪海清維持無罪；蔡正元涉侵占部分維持原判、《商會法》駁回上訴，蔡正元妻子洪菱霙、岳父洪信行無罪。高檢署表示，將研議提起上訴。
檢方起訴馬英九涉及的三中案，一審馬英九等人獲判無罪，僅蔡正元有罪，二審今天的結果雷同，全案雖然可上訴，但馬英九等3人因為一、二審均無罪，獲判無罪定讞機率高。至於蔡正元的部分，刑度不變，但一審沒收蔡正元2.8億元犯罪所得，二審今天沒收蔡正元2億3919萬7983元，洪菱霙的部分沒收4113萬元，總金額與一審相同。
檢方查出，國民黨營事業中投公司持有三中，但馬英九、張哲琛及汪海清等人當年在《廣電法》頒布後，為了遵守2005年12月26日的政黨退出媒體大限及塑造國民黨退出媒體經營的假象，竟用「包裹交易」方式賤賣三中，導致中投損失高達72億9174萬元。而當年擔任國民黨政策會執行長的蔡正元，也涉嫌在中影交易案中侵吞2.8億元的阿波羅公司股款，遭到起訴。
一審判馬英九、張哲琛和汪海清3人無罪，蔡正元則被依侵占罪判3年半，另依《商業會計法》判6月，蔡正元妻子洪菱霙、岳父洪信行同樣無罪，一審諭知沒收蔡正元2.8億元犯罪所得。
檢辯上訴二審，檢方指稱馬英九當年急著脫手三中，才會造成賤賣的狀況。檢方砲轟，合約有很多重大事項沒有談定，為什麼要急著簽？追根究柢就是因為國民黨要在廣電三法施行前賣掉，這是為了「政治考量」而簽約，不是在完整締約的情況下簽約，導致後來的處理「捉襟見肘」，本案是為了取得國民黨的政治紅利，無視三中的市場價值。
檢方指稱，馬英九當年指示汪海清，從華夏交易案的框架，轉向單獨交易中廣、中視股權，張哲琛也很清楚，如果單獨賣中視，當時洽談的榮麗公司只願出價每股6.5元，可能會被外界發現賤賣，所以設計出「包裹交易」，讓大家搞不清楚中視的淨值，他們只在意外界是否會發現賤賣，可見「對外交代」才是最重要的。
檢方直指，簽約當時雙方爭執不休，還規劃「天龍八步」的架構處理，因為華夏沒有上市櫃，國民黨用華夏的殼，讓外界無法看透三中的錢流向哪裡去了，就是天龍八步的真正目的，當初是馬英九拍板用天龍八步來處理的，馬英九當然應該負責。
馬英九則堅稱無罪，他強調自己當過兩屆總統，三年法務部長、兩屆台北市長，從政40年來奉公守法，這是他驕傲的經歷。當年他在國民黨主席任內遭民進黨打壓，但他問心無愧，請求法院判他無罪。
檢方則當庭表示，3人從未承認錯誤，馬英九雖聲稱不清楚許多決策，但事實證明他很清楚，建請高院對3人從重量刑。不過，二審今天的結果仍不如預期。
