三中案蔡正元成唯一有罪者 邱毅批馬英九「過河拆橋」老毛病又犯了

前立委邱毅。翻攝自臉書



國民黨「三中案」（中視、中廣、中影）纏訟多年，前總統 馬英九 等人被控涉犯證券交易法特別背信罪，遭指造成國民黨逾 72億元 損害，台北地方法院一審判決馬英九無罪，檢方提起上訴後，高等法院日前駁回上訴，維持無罪判決定讞；不過，同案被告、前立委 蔡正元 則被判刑 3年6個月，不得再上訴，確定須入獄服刑，成為全案唯一被判有罪者。

判決結果出爐後，前立委邱毅 今（1/1）日一早在臉書發長文為蔡正元抱屈，他直言現年72歲的蔡正元即將入獄，直言「年紀大了坐牢特別辛苦」，透露蔡早在上月底便打電話告訴他自己要入獄，言談中流露對妻女的不捨與感傷。

邱毅指出，「三中案」牽涉國民黨黨產處理，是重大政治與司法案件，核心人物正是馬英九，而蔡正元當年負責中影相關事務，卻因此承擔全部刑責，蔡正元在偵審期間「很有義氣的，做了馬英九的司法防火牆」，即使面臨收押禁見，也未配合檢方要求轉任污點證人，供出馬英九，放棄可能換取無罪、緩刑或輕判的機會。

邱毅表示，蔡正元在羈押期間，正值妻子臨盆在即，仍選擇不改口供，導致馬英九在一、二審皆獲判無罪，自己卻遭判刑3年6個月。至於馬英九在二審判決後表示「希望他是被司法追殺的最後一人」，邱毅批評，「他過河拆橋的老毛病又犯了，忘了蔡正元還陷在司法追殺的坑𥚃，忘了蔡正元做了他的司法防火牆」。

邱毅不忘把矛頭指向現任總統賴清德，宣稱「三中案」為政治案件，「賴清德的黑手早就伸進案子的審判，既然蔡正元不肯咬上馬英九，要做重情重義的英雄好漢，那就先把蔡關進去，用監獄的惡劣環境再逼他」、「反正馬英九部分，還有三審，像達摩克利斯之劍懸在頭上，司法的威脅既在，讓馬英九不敢造次，也對國民黨來個殺雞儆猴。」

他認為近期包括自己、蔡正元與前立委郭正亮等人，頻繁公開批評賴清德，加上曾出現「高達800多萬人」連署彈劾賴清德的政治行動，是促使「小肚雞腸」又「睚眦必報」的賴清德祭出「司法追殺」的黑手段對蔡正元出手的導火線。

邱毅還說，監察院依當前體制應發揮制衡司法的功能，「可恨的是，早就廢了」，蔡正元正是司法體系下的犧牲者之一，「不會是第一個，也不會是最後一個」。

