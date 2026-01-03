三中案蔡正元3年半定讞恐入獄 他爆「更惡劣的」還沒來：一人扛下了一切

前總統馬英九等人被控賤賣國民黨產的三中案（中視、中廣、中影），涉違反證券交易法特別背信等罪，造成國民黨逾72億元損害，此案喧騰一時，近日，二審結果出爐，台灣高等法院今天駁回檢方一審上訴，維持馬英九等3名被告無罪判決；但前立委蔡正元被依業務侵占罪判刑3年6月確定。對此，曾代表國民黨參選台中立委、有最強菜農之稱的林佳新則直言，「更惡劣的還會來！」

時任中影董事長蔡正元被控藉由處理中影公司股權案，掏空阿波羅公司新台幣2.8億餘元，一審台北地方法院依業務侵占罪判處蔡正元有期徒刑3年6月，另依商業會計法判刑6月，得易科罰金，未扣案犯罪所得宣告沒收。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，撤銷原判決關於蔡正元業務侵占、沒收部分，仍依業務侵占罪判處蔡正元有期徒刑3年6月。

蔡正元 業務侵占定讞 違反商業會計法部分得上訴

高院表示，蔡正元涉業務侵占、背信部分均不得上訴；違反商業會計法部分，得上訴。對此，林佳新在臉書指出，蔡正元定讞要被關了，罪行是侵佔阿波羅公司的錢；然而，阿波羅公司唯一的股東就是蔡正元，此案本身就是國民黨賣黨產的問題，他能侵吞什麼錢？只是他「坦」下了一切。林佳新預告，更惡劣的還會來。

林佳新表示，即使尚未收到執行文書，但照民進黨惡劣手法一定直接派員拘提執行，連讓蔡正元與家人心理準備都沒有就直接速件入監。另外，馬英九方面，時任國民黨主席馬英九涉三中案被檢方依違反證交法等罪起訴，一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，台灣高等法院今天駁回上訴，維持3人無罪判決；高檢署則表示，將研議提起上訴。

