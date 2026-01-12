三中案遭判刑將入獄 蔡正元喊無怨無悔：只是想幫國民黨度過難關

前立委蔡正元因三中案被判刑3年6月，將入監服刑，引發關注。蔡正元今天（12日）表示，自己無怨無悔，並揭露三中案的來龍去脈，指自己只是想幫國民黨度過難關，但不料民進黨如此邪惡，他也呼籲民進黨不要忽視一件事，人民的眼睛是雪亮的，只有青鳥、黑熊是瞎眼動物。

蔡正元。（圖／中天新聞）

蔡正元在臉書上發文表示，無怨無悔，入獄在即要跟大家說聲再會。蔡正元說，親友抱怨，他出身華爾街擅長投資，2006年為何要籌資買中影？中影又不是什麼了不起的公司，但他說，「當時只是單純想幫國民黨過難關，沒想到民進黨這麼邪惡。」

蔡正元指出，2005年前總統馬英九當上國民黨主席，大舉裁撤黨工，要支付8億元資遣費，沒想到前總統陳水扁下令銀行抽回國民黨及所有黨營事業的貸款，把國民黨及黨營事業的資金抽得一乾二淨，根本無力支付黨工資遣費，馬英九迫不得已要緊急籌資，對外宣稱國民黨要退出媒體，出售中視和中廣兩家媒體，但這兩家媒體沒有資產及也沒有獲利，更要民進黨政府批准才能轉手，且實際上也賣不了多少錢，只能跟中影綁在一起賣，中影有很多很棒的房地產能賣好價錢，對外宣稱「三中」。

鄭麗文頒「實踐一等獎章」給蔡正元。（圖／中天新聞）

蔡正元回憶，當時在陳水扁的威嚇下，沒有任何人敢出面買「三中」，馬英九拜託他出手救急，雖然自己知道這不是好差事，卻又接到前央行總裁彭淮南暗示，很擔心國民黨爆發財務危機，會波及股市和金融市場。於是他臨危受命，在2006年7月底前出面當買家快速籌資12億元，讓國民黨度過財務危機，但沒多久就有人出面指控馬英九賤賣黨產給他，陳水扁也派出檢調單位查辦。

蔡正元說，三中案一次偵結、兩次不起訴，查無不法，隔了十幾年到了前總統蔡英文執政，立刻舊案新辦，在2017年以「侵佔中影」為由，羈押他4個月，結果查不到「侵佔中影」的證據，就改變說詞編造奇怪的推論，改起訴他「侵佔自己的公司」，但期間卻不斷「偵訊」，質問馬英九有沒有「賤賣黨產」給他，欲入罪於馬英九。民進黨在玩什麼把戲，自己當然看得出來，不可能讓他們得逞。

柯文哲、蔡正元展示電子腳鐐。（圖／翻攝蔡正元臉書）

蔡正元直呼， 對比一下民進黨的鄭文燦，鄭文燦貪污的物證人證齊全被求刑12年卻只羈押47天，而且不用戴電子腳鐐，可見民進黨的黨證多麼有用。但是民進黨不要忽視一件事，人民的眼睛是雪亮的，只有青鳥黑熊是瞎眼動物。

