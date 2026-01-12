三中案遭判3年6月 蔡正元最新發文：要跟大家說聲再會

前立委蔡正元因「三中案」遭判刑3年6月，他10日於臉書貼出與民眾黨前主席柯文哲同框合照，兩人一同翹腳、刻意秀出各自配戴的電子腳鐐，引起外界討論。而在今（12）日，蔡正元以「蔡正元博士入獄在即，要跟大家說聲再會」發文，還原了三中案始末。

蔡正元10日在臉書發文，以「當電子腳鐐遇到電子腳鐐」形容這場會面，並表示此次是應柯文哲之邀，參與「土城十講」第九講的錄影，兩人同樣在配戴電子腳鐐的狀態下，暢談《台灣島史記》相關內容。貼文一出，隨即在政壇與網路社群掀起討論。他提到，柯文哲透露曾花1個月時間，在台北看守所內讀完《台灣島史記》上、中、下三冊，而自己同樣是在1個月內於看守所中完成全書校對，兩人經驗形成特殊對照。

「無怨無悔，蔡正元博士入獄在即，要跟大家說聲再會」，蔡正元今天在臉書發文表示，自己2006年籌資去買中影，只是單純想幫國民黨渡過難關，但沒想到民進黨這麼邪惡。他回憶，2005年前總統馬英九當上國民黨主席，大舉裁撤黨工、要支付8億元資遣費，沒想到時任總統陳水扁下令銀行，抽回國民黨及所有黨營事業的貸款，把國民黨及黨營事業的資金抽得一乾二淨，根本無力支付黨工資遣費，馬迫不得已要緊急籌資，對外宣稱國民黨要退出媒體。

蔡正元指出，在陳水扁的威嚇下，沒有任何人敢出面買「三中」，馬英九於是拜託自己出手救急，在考慮幫國民黨渡過危機後，自己只好臨危受命、在2006年7月底前出面當買家，快速籌資12億元，讓國民黨渡過財務危機。沒多久就有人出面指控，馬英九賤賣黨產給自己，陳水扁派出檢調單位查辦，一次偵結、兩次不起訴，查無不法，但過了10多年，到了前總統蔡英文執政，立刻舊案新辦。

蔡正元提到，自己在2017年被以「侵佔中影」為由羈押4個月，結果查不到「侵佔中影」的證據，之後改以「侵佔蔡博士自己的公司」起訴，期間卻不斷被偵訊，質問馬英九有沒有「賤賣黨產」給自己、欲入罪於馬。

蔡正元直言，自己當然看得出來民進黨在玩什麼把戲，所以不可能讓他們得逞，也有心理準備面對不公不義的橫逆，只要對比一下民進黨籍桃園市前市長鄭文燦，其被求刑12年，卻只羈押47天且不用戴電子腳鐐，就可見民進黨的黨證多麼有用，但是民進黨不要忽視一件事，「人民的眼睛是雪亮的，只有青鳥黑熊是瞎眼動物」。

