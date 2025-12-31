三中案馬英九再度無罪 馬辦：反對用「東廠」手段迫害政治對手

前總統馬英九。（本報資料照片）

前總統馬英九涉及的三中案，一審法院審理後，判決馬英九等5人均無罪，僅前立委蔡正元遭判有罪，刑度3年6月。全案再上訴，高等法院經過4年的審理後，31日二審宣判。高院駁回上訴，馬英九等人仍無罪。馬英九辦公室表示，馬前總統非常欣慰，也感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白。

馬辦指出，馬前總統在政壇多年，一向清廉自持，無論任何立場的民眾，都肯定他的操守，本案業經台北地方法院、台灣高等法院審判，均證明馬前總統經得起檢驗，也符合國人對馬前總統的認識與信任。

廣告 廣告

馬辦強調，本案由民進黨發動，特定媒體與檢調人員配合追打多年，結果是證明馬前總統的清白，沒有一毛錢流入自己口袋。過程中當時的馬主席一再要求一定要合法，也實現國民黨退出媒體的承諾。最重要的是國民黨身為當事人，也不認為利益受損。

馬辦表示，令人遺憾的是。這麼清楚的事情，民進黨卻可以追殺超過10年，浪費司法資源，徒增社會內耗，受到影響與傷害的絕對不只馬前總統一人。而看到民進黨依然故我，還在以司法手段整肅追殺政敵，讓人搖頭嘆息。

馬辦呼籲，社會各界應站出來，反對民進黨再用「東廠」手段，迫害政治對手，破壞社會信任。馬前總統希望自己是最後一個被這樣對待的政治人物，更期待台灣社會能展現正直善良的力量，大家一起向前走。

【看原文連結】