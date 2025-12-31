三中案馬英九安全下庄原因曝！高院詳列「6大理由」判無罪

馬英九三中案二審無罪。資料照片

涉及「三中案」的前國民黨主席馬英九，以及 張哲琛、汪海清等3人，被控在華夏公司及中視、中影、中廣等股權交易中涉有背信、不當交易。台灣高等法院合議庭審理後，認定檢方證據不足，31日維持3人無罪原判。無罪理由稍早曝光。

高院指出，相關股權交易在進行前，中投公司均已完成內部評估程序，並由會計師出具價格合理性意見，且多數交易也經董事會核定或追認，整體程序並未違反當時適用的法令或公司內控制度。

華夏包裹出售 非量身打造

針對華夏公司股權交易，高院認為，當時因《廣電法》規定黨政軍須限期退出媒體，中投與光華公司才會以「包裹出售」方式，一次處分多家媒體股權，以提高效率，並非特別為特定買家量身打造條件。合約中的不動產找補、七日條款、債務處理等安排，也未顯示對公司不利。

中影無其他買家 查無賤賣

至於中視與中影股權交易，高院表示，交易性質已從投資轉為債權處理，雙方重新簽訂協議並未違反規定，且是在律師評估下，選擇合法且風險較低的方案。

中影部分，高院也認定當時並無其他買家，價格是依公司資產評估而定，相關利潤分享機制並非空談，無法認定有賤賣或損害股東權益。

NCC否決中廣分割 簽約時難預料

中廣公司股權部分，高院指出，相關決策與程序屬華夏公司董事與經理人職權範圍，並非本案被告責任。且當時買方出價為最高，交易條件也不劣於其他潛在買家。

至於後來非廣播資產未能順利處理，高院認為，是因國家通訊傳播委員會（NCC）事後否准分割申請，這在簽約時難以預料，不能因結果不佳就認定當初違法。

招標為主、議價也行 舊黨部大樓買家稀少

針對舊黨部大樓出售案，高院表示，黨內規定雖原則要求公開招標，但在特殊情況下可採議價方式。該大樓因使用受限、買家稀少，加上設定公益使用條件，並非毫無理由。即使買方尾款尚未付清，國民黨仍可循法律途徑主張權利，尚難認定已造成實際損害。

高院合議庭強調，檢察官主張交易價格低估、造成公司損害，但相關證據不足，無法說服法院形成有罪心證。檢方上訴僅是對原審證據取捨提出不同看法，並未提出新的關鍵證據，因此上訴無理由，維持原判無罪。



