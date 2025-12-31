三中案馬英九無罪判決主文公布了！ 高院僅對蔡正元判刑還要沒收

「三中案」僅蔡正元一、二審遭判刑。（圖／報系資料照）

高等法院今天（12月31日）上午審結前總統、國民黨主席馬英九、時任中投董事長張哲琛和時任總經理汪海清及蔡正元，涉嫌賤賣三中被訴《證券交易法》等罪，合議庭駁回北檢對馬英九、張哲琛、汪海清一審無罪所提上訴，至於原判決關於蔡正元業務侵占及沒收部分撤銷。

高院判決主文指出，蔡正元犯業務侵占罪，處有期徒刑3年6月。未扣案蔡正元之犯罪所得新臺幣2億3千919萬7983元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

蔡正元的妻子洪菱霙因蔡正元違法行為而取得之未扣案犯罪所得新臺幣4113萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。參與人財團法人文青福慧傳世基金會之財產不予沒收。其餘上訴駁回。

一審時，北院判決蔡正元業務侵占罪遭判3年6月徒刑，商業會計法部分判6月得易科罰金之刑，沒收2億8032萬犯罪所得。

三中案緣於《廣電法》要求在民國94年12月26日以前，黨政軍須退出 媒體經營，馬英九94年上任國民黨主席後，為處理黨產爭議以及國民黨退出媒體經營，委由中投公司出售華夏、中影等股權及舊黨部大樓。

