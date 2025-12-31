「三中案」二審仍判刑3年6月 蔡正元：絕不對民進黨有所屈服、讓步

▲ 圖／翻攝蔡正元臉書

前總統馬英九涉及「三中案」與舊中央黨部大樓交易案，2018年被起訴，2021年一審判馬英九等5人無罪，僅前立委蔡正元有罪，判刑3年6月。今(31)日二審宣判維持一審判決。對此，蔡正元回應表示，檢察官問訊曾要他咬馬英九賤賣黨產給他就沒事，但自己拒絕，因此後來一、二審都被判有罪，強調會堅守崗位到最後一天，絕對不會對民進黨有所屈服、讓步。

蔡正元在節目「中天朋友圈、蔡正元講座」表示，今天早上台灣高等法院針對三中案作出宣判，判決是維持原判，其中他一審被判3年6個月，二審仍然被判3年6個月。法院判決的理由是說侵佔公款，指他侵佔一家「阿波羅公司」的錢，所以要判刑3年6個月，「可是問題來了，『阿波羅公司』的股東是誰？公司股東只有一個人那個人就是蔡正元，就是我。也就是阿波羅公司是完全是我自己出資的、我自己的錢啊！沒有別人的錢」。

那為何指他侵佔該公司公款？蔡正元透露，20年前馬英九叫他去救黨產，因為黨產賣不掉，而且被民進黨扣押，所以急著要處分黨產，因為當時沒有人敢買，自己為了挽救黨的財務，就去把三中裡面的中影買下來，本來自己到處去調錢，找很多人一起來投資，但是等到接手以後發現這裡面被虧空7億多，銀行貸款30幾億。

蔡正元指出，當時陳水扁在當家，如果知道中影被虧空了，只要叫銀行來抽銀根，中影公司就倒了，於是他找人來買，自己也來買中影公司，幫國民黨解決財務困難，結果有虧空、倒了，「那我不是要負所有的責任了嗎？所以我就想辦法到處籌錢，去把7億多的窟窿給補起來，然後自己扛下7億多的債務」。

蔡正元表示，他當然是用自己的「阿波羅公司」來調進調出，其中有一筆錢是他付進去的，後來因為買房子，所以先拿來付款。最早有人要整他跟馬英九，結果兩度不起訴，這是在馬英九時代的事情。到了蔡英文當政，2017年突然間起訴，指出那時候台北地檢署檢察長是蔡英文的人，從2017年弄到2021年宣判說被告5個人，只有他一個人有罪，因為他是動用錢的人，這其中還羈押他4個月。

蔡正元透露，檢察官要他咬馬英九賤賣黨產給他就沒事，但他不願意，回應對方說價格是自己開的，所以沒有所謂賤賣黨產的問題，等於他把這整個事情扛起來。到了2021年就判他3年6個月，因為他不肯咬馬英九，然後就說他侵佔「阿波羅公司」的錢，但該公司明明是他一人股東，「我怎麼會侵佔自己的錢？這怎麼說怎麼怪呀！」，到了二審檢方依然指，調錢其實就是借錢。

蔡正元也提到，今年4月份法院要他上電子腳鐐，因為他去大陸20幾次，不解這也是罪？強調會堅守崗位到最後一天，絕對不會對民進黨有所屈服跟讓步，「跟他投降，免談！」

