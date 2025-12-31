「三中案」二審仍無罪 馬批民進黨追殺10年

▲「三中案」二審宣判，前總統馬英九維持無罪，他痛批民進黨追殺超過10年。（圖／記者吳翊緁攝，2025.10.12）

[NOWnews今日新聞] 前總統馬英九遭控20年前擔任國民黨主席時賤賣中視、中影、中廣（三中案），涉嫌違反《證券交易法》，台北地檢署2018年起訴馬英九、前中影董事長蔡正元等人，一審只有蔡正元因侵占中影4.3億元遭業務侵占罪判刑3年半，其餘均無罪，檢方上訴，高等法院今（31）日二審仍判馬英九等5人無罪，只有蔡正元有罪，刑度與一審相同。馬英九今天對此宣判結果表示非常欣慰，也感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白。

馬英九辦公室聲明指出，他在政壇多年，一向清廉自持，無論任何立場的民眾，都肯定他的操守，本案經台北地方法院、台灣高等法院審判，均證明他經得起檢驗。



馬辦說，本案由民進黨發動，特定媒體與檢調人員配合追打多年，結果是證明他的清白，沒有一毛錢流入自己口袋，令人遺憾的是，這麼清楚的事情，民進黨卻可以追殺超過10年，浪費司法資源，徒增社會內耗，受到影響與傷害的絕對不只他一人。



馬辦呼籲，社會各界應站出來，反對民進黨再用「東廠」手段，迫害政治對手，破壞社會信任，希望他自己是最後一個被這樣對待的政治人物，更期待台灣社會能展現正直善良的力量，大家一起向前走。



