「三中案」二審再判無罪！ 馬英九批民進黨追殺超過10年：反對東廠手段迫害政治對手

馬英九「三中案」二審仍判決無罪（圖：張柏仲攝）

「三中案」纏訟7年，台灣高等法院今天（31日）二審宣判，前總統馬英九仍維持無罪。馬英九辦公室回應，對宣判結果表示非常欣慰，感謝法官秉公審判，還馬英九清白。

檢方指控馬英九在2005年12月、廣電法規定期限前，涉以不當方式處分中視、中廣、中影股權及舊黨部大樓，北檢於2018年依證券交易法等罪名起訴馬英九、前中投董事長張哲琛、總經理汪海清等6人。不過一審判決，除前立委蔡正元被認定有罪外，其餘5人均獲判無罪。今天（31日）案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，馬英九仍維持無罪。

廣告 廣告

馬英九辦公室發出聲明，表示馬前總統非常欣慰，也感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白，令人遺憾的是民進黨可以追殺超過10年，浪費司法資源，徒增社會內耗，呼籲社會各界反對民進黨再用「東廠」手段，迫害政治對手，破壞社會信任。

馬前總統辦公室強調，本案由民進黨發動，特定媒體與檢調人員配合追打多年，結果是證明馬英九的清白，沒有一毛錢流入自己口袋。馬英九在擔任黨主席過程中當時的一再要求一定要合法，也實現國民黨退出媒體的承諾，最重要的是國民黨身為當事人，也不認為利益受損。

三中案上訴後，由台灣高等法院進行二審審理，歷經約4年審理後，今天作出宣判，認為原審並無不當，裁定駁回上訴，維持一審見解。蔡正元仍是全案唯一有罪被告，被依業務侵占罪判刑3年6月，另依《商業會計法》判刑6月，得易科罰金18萬元。