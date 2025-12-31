「三中案」二審無罪 馬英九表欣慰

〔記者林欣漢／台北報導〕前總統馬英九等人在國民黨「三中(中視、中廣、中影)」與舊中央黨部交易案，被控違反證券交易法特別背信等罪，造成國民黨72億多元損害，台北地院判馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清均無罪，檢方上訴，台灣高等法院今駁回上訴，馬英九仍維持無罪。對此，馬英九辦公室今(31)日表示，馬前總統非常欣慰，也感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白。

馬英九辦公室指出，馬前總統在政壇多年，一向清廉自持，無論任何立場的民眾，都肯定他的操守，本案業經台北地方法院、台灣高等法院審判，均證明馬前總統經得起檢驗，也符合國人對馬前總統的認識與信任。

馬英九辦公室強調，本案由民進黨發動，特定媒體與檢調人員配合追打多年，結果是證明馬前總統的清白，沒有一毛錢流入自己口袋。過程中當時的馬主席一再要求一定要合法，也實現國民黨退出媒體的承諾。最重要的是國民黨身為當事人，也不認為利益受損。

馬英九辦公室表示，令人遺憾的是。這麼清楚的事情，民進黨卻可以追殺超過10年，浪費司法資源，徒增社會內耗，受到影響與傷害的絕對不只馬前總統一人。而看到民進黨依然故我，還在以司法手段整肅追殺政敵，讓人搖頭嘆息。

馬英九辦公室呼籲，社會各界應站出來，反對民進黨再用「東廠」手段，迫害政治對手，破壞社會信任。馬前總統希望自己是最後一個被這樣對待的政治人物，更期待台灣社會能展現正直善良的力量，大家一起向前走。

