「三中案」再獲無罪 馬英九：盼我是最後一位遭受這樣對待的政治人物

前總統馬英九捲入國民黨「三中案」，司法纏訟7年，一審無罪檢方上訴後， 高院今（31）天上午二審宣判，駁回檢方上訴，前總統馬英九再度獲判無罪，對此，馬英九辦公室執行長蕭旭岑回應，馬前總統希望他是台灣最後一位遭受到這樣對待的政治人物。

爭議從2005年開始，當時廣電法修法後，限時要政黨退出媒體經營，中視、中廣跟中影的股權被出售，舊黨部大樓也賣出，但卻被懷疑是賤價賣、害國民黨損失72億，被告發後，2007年開始由特偵組調查，最後查無不法事證。

7年前北檢重新調查起訴，一審馬英九等人無罪，二審高院駁回檢察官上訴，馬英九、前中投董事長張哲琛及總經理汪海清，都獲判無罪，唯一維持有罪的是前中影董事長蔡正元，涉犯業務侵占判刑3年6月，2年出國20次，2億3919萬犯罪所得沒收，他的太太洪菱霙也要被沒收4113萬。

非本案律師包盛顥指出，「被告並不具有公司董事或是經理人身分，不符合證券交易法特別背信罪非常規交易罪的身分要件，並且被告與同案的嫌疑人也沒有犯罪的意思聯絡，因此高等法院維持無罪判決。」

對於高院審判結果，國民黨副主席、馬英九辦公室執行長蕭旭岑上午受訪回應，「反對民進黨政府用東廠的手法，迫害政敵，馬前總統希望他是台灣最後一位遭受到這樣對待的政治人物。」張哲琛委任律師丁昱仁也強調，這是一個還原事實的結果，讓任何被告都會對於無罪的判決，而且維持了一審的原本無罪，都感到非常的欣慰。

檢方還可以再提上訴，三中案反覆被調查了近20年，還沒定讞，法庭的判決始終牽引政治的敏感神經。

