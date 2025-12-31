「三中案」纏訟7年！馬英九二審無罪、僅蔡正元判3年半

政治中心／綜合報導

前總統馬英九捲入的三中案，2025年最後一天，二審判決維持一審見解，宣告無罪，回溯事件是在2005年，馬英九任國民黨黨主席期間，涉嫌賤賣中影、中廣、中視股權及舊黨部大樓，造成國民黨損害72.9億元，檢方依違反證券交易法等罪嫌共起訴多人，不過只有前立委蔡正元被依業務侵占被判3年半，高檢署將研議提起上訴。

記者vs.前總統馬英九（2018.）：「（總統要不要為自己的清白說個話。）」

前總統馬英九，捲入三中案，纏訟7年，2025年最後一天二審判決出爐！

台灣高等法院行政庭長王屏夏 ：「維持被告馬英九等三人無罪的結論，華夏、中視、中影、中廣公司以及國民黨舊黨部大樓交易，沒有違反公開發行公司取得，或處分資產處理準則。」

高院判決無罪，不過回顧整起事件，爆發在2005年，時任國民黨主席的馬英九，涉嫌低價賤賣中視、中影、中廣等黨產，造成國民黨損失72.9億元，遭民進黨團柯建銘等人2006年告發，2014年特偵組簽結，2018年檢方又重啟調查，2021年馬英九和時任中投董事長張哲琛、總經理汪海清，一審三人獲判無罪，但整起事件到了二審，只有當時接手中影的前立委蔡正元，被指控利用中影股權交易機會侵吞公司資產，把錢拿來付房貸、裝潢等費用，維持原判3年6個月、沒收2億3919萬元。

國民黨副主席蕭旭岑：「馬前總統對高等法院的判決，表示欣慰，感謝司法的公正，感謝法官秉公審理，還他清白。」

前立委蔡正元：「檢察官也完全不忌諱啊，他幾乎等於是開口講，我只要咬馬英九我就沒事，為什麼叫我咬馬英九呢，他說馬英九賤賣黨產給我，二審定讞我會堅守崗位到最後一天，跟他投降免談。」

針對三中案二審判決，國民黨副主席蕭旭岑稱馬英九表示欣慰。（圖／民視新聞）

蔡正元聲稱當年馬英九要他救黨產，他接手中影，還扛中影的7億債務，如今卻成了三中案唯一有罪被告，直播親上火線稱會堅守崗位，反觀被判無罪的張哲琛，律師走出法庭神情一派輕鬆。





張哲琛委任律師丁昱仁：「當事人對於二審結果，感到非常欣慰，而且這也是在我們原本理想的範圍中，他非常的高興。」

前立委蔡正元成為三中案唯一有罪被告。（圖／翻攝自蔡正元YT）

律師黃帝穎：「全案只有中影的部分，蔡正元被判刑，這部分違反經驗法則，尤其賤賣是事實，卻無高層相關負責人來進行法律上責任的追究，那這個部分，檢察官是有權上訴，也尊重檢察官上訴的權利。」





但對於這樣的結果，高檢署不服研議上訴，三中案未完待續。





