「三中案」馬英九二審仍獲判無罪 馬辦：反對民進黨再用「東廠」手段迫害政治對手

▲ 圖／資料照

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

前總統馬英九遭控處理「三中案」與舊中央黨部大樓交易時，涉嫌違反《證券交易法》特別背信，2018年7月被正式起訴，2021年一審判馬英九等5人無罪，僅前立委蔡正元有罪，判刑3年6月。檢方不服提上訴，今(31)日二審宣判，馬英九等人維持一審無罪判決。馬英九辦公室也回應表示馬英九非常欣慰，也感謝司法公正，法官秉公審判，還他清白。

馬前總統辦公室表示，馬前總統在政壇多年，一向清廉自持，無論任何立場的民眾，都肯定他的操守，本案業經台北地方法院、台灣高等法院審判，均證明馬前總統經得起檢驗，也符合國人對馬前總統的認識與信任。指出本案由民進黨發動，特定媒體與檢調人員配合追打多年，結果是證明馬前總統的清白，沒有一毛錢流入自己口袋。過程中當時的馬主席一再要求一定要合法，也實現國民黨退出媒體的承諾，最重要的是國民黨身為當事人，也不認為利益受損。

廣告 廣告

馬前總統辦公室說，令人遺憾的是，這麼清楚的事情，民進黨卻可以追殺超過10年，浪費司法資源，徒增社會內耗，受到影響與傷害的絕對不只馬前總統一人。而看到民進黨依然故我，還在以司法手段整肅追殺政敵，讓人搖頭嘆息。

馬前總統辦公室呼籲，社會各界應站出來，反對民進黨再用「東廠」手段，迫害政治對手，破壞社會信任。馬前總統希望自己是最後一個被這樣對待的政治人物，更期待台灣社會能展現正直善良的力量，大家一起向前走。

原始連結







更多華視新聞報導

三中案二審 蔡正元：沒有侵占背信犯意

黃子佼二審判決「藏玄機」 律師：更多被害人可求償

挺過大罷免再開庭 高虹安二審力拚無罪

